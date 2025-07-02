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Doğadan gelen serinlik: Ev yapımı üzüm şırası tarifi

Doğadan gelen serinlik: Ev yapımı üzüm şırası tarifi

2.07.2025 15:11:00
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Haber Merkezi
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Doğadan gelen serinlik: Ev yapımı üzüm şırası tarifi

Tatlı mı tatlı, ferahlatıcı ve doğal bir içecek arıyorsanız üzüm şırası tam size göre! Anadolu mutfağının geleneksel içeceklerinden olan bu şıra, yaz aylarında hem serinletici hem de şifa kaynağıdır.

Üzüm şırası, tarih boyunca sofralarda hem ferahlatıcı bir içecek hem de doğal bir enerji kaynağı olarak yer aldı. Antioksidanlar bakımından zengin, katkısız ve evde kolayca hazırlanabilen bu içecek; bağışıklığı güçlendirir, sindirimi destekler ve susuzluğu giderir. Özellikle kara üzümle yapıldığında hem rengi hem de lezzetiyle göz doldurur.

MALZEMELER

  • 2 kg siyah ya da mor üzüm (çekirdekli tercih edilir)
  • 1,5 litre içme suyu
  • 1 su bardağı toz şeker (isteğe bağlı, üzümün tatlılığına göre azaltılabilir)
  • 1 çubuk tarçın (isteğe bağlı)
  • 2-3 karanfil (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

1. Üzümleri Yıkayın:

Üzümleri bol suyla yıkayıp saplarından ayırın.

2. Ezme İşlemi:

Büyük bir tencereye alın ve tahta kaşık ya da ezici yardımıyla hafifçe ezin. Bu işlem üzüm suyunun daha kolay çıkmasını sağlar.

3. Kaynatın:

Üzerine suyu ekleyin. Şeker ve baharatları da ilave edip orta ateşte yaklaşık 20–30 dakika kaynatın.

4. Süzme Aşaması:

Kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Ilındıktan sonra temiz bir tülbentten ya da süzgeçten geçirerek posasından ayırın.

5. Soğutun ve Servis Edin:

Buzdolabında iyice soğuttuktan sonra cam şişelere doldurun. Soğuk servis edin.

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