Doğal tatlılığın en pratik hali: Üç malzemeli şekersiz kurabiye

Şeker kullanmadan, minimum malzemeyle hazırlanan sağlıklı tarifler son yıllarda daha fazla ilgi görüyor. Özellikle rafine şeker tüketimini azaltmak isteyenler için muzun doğal tatlılığıyla yapılan kurabiyeler hem pratik hem de oldukça lezzetli bir seçenek sunuyor. Sadece üç malzemeyle hazırlanan bu kurabiyeler, kahvaltıdan ara öğüne kadar her an tüketilebilen hafif bir alternatif.

MALZEMELER

2 adet olgun muz

1 su bardağı yulaf ezmesi

Yarım çay bardağı bitter çikolata parçaları (isteğe bağlı, rafine şekersiz tercih edilebilir)

HAZIRLANIŞI

Olgunlaşmış muzlar bir çatal yardımıyla ezilerek püre haline getirilir. Üzerine yulaf ezmesi eklenir ve homojen bir hamur elde edilene kadar karıştırılır. Daha aromalı bir kurabiye isteniyorsa bitter çikolata parçaları bu aşamada hamura dahil edilir. Hazırlanan karışım küçük toplar haline getirilerek yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizilir. 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 12–15 dakika pişirilerek hafifçe kızarması sağlanır.