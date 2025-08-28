Doğu Afrika mutfağından: MasterChef matoke tarifi

Uganda’nın ulusal yemeği olarak bilinen Matoke, Doğu Afrika sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Olgunlaşmamış yeşil muzların kabuklarının soyulup doğranarak domates, soğan ve baharatlarla pişirilmesiyle ortaya çıkan bu yemek; kimi zaman kıyma veya et eklenerek daha doyurucu hale getiriliyor. Tropikal bir coğrafyanın mutfak kültürünü yansıtan Matoke, hem besleyici hem de pratik hazırlanışıyla dünya mutfaklarına açılan geleneksel bir tat sunuyor. Peki, Doğu Afrika mutfağından olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef matoke tarifi...

Malzemeler

8–10 adet yeşil muz (plantain)

2 yemek kaşığı bitkisel yağ (zeytinyağı veya ayçiçek yağı)

1 adet büyük soğan (ince doğranmış)

2–3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet yeşil biber (ince doğranmış)

3 adet domates (rendelenmiş veya doğranmış)

1 tatlı kaşığı köri tozu

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı su veya et suyu

(isteğe bağlı) 250 g kıyma ya da küçük et parçaları

Yapılışı