Doğu Akdeniz mutfağının baharatlı lezzeti: Shakshuka tarifi

Mutfak literatüründe "karışım" anlamına gelen ve Türk mutfağındaki menemene benzerliğiyle dikkat çeken Shakshuka, aslında baharat kullanımı ve pişirme tekniğiyle tamamen kendine has bir karaktere sahiptir. Bu yemeği farklı kılan temel unsur; kimyon, kişniş ve tütsülenmiş toz biber gibi baharatların domatesle girdiği etkileşimdir. Yumurtaların sarısının akışkan bırakılması ve döküm tava içerisinde servis edilmesi, Shakshuka’nın hem geleneksel hem de modern sunumlarındaki en temel özelliğidir.
SHAKSHUKA TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet büyük boy yumurta
- 4 adet orta boy sulu domates (küp doğranmış)
- 2 adet çarliston veya sivri biber (halka doğranmış)
- 1 adet kırmızı kapya biber (küçük doğranmış)
- 1 adet orta boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)
- 3 diş sarımsak (ince kıyılmış)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı tütsülenmiş veya tatlı toz kırmızı biber
- Yarım çay kaşığı kişniş (isteğe bağlı)
- Yarım su bardağı ufalanmış beyaz peynir veya lor (servis için)
- Taze maydanoz veya kişniş yaprakları
- Tuz ve karabiber
Yapılışı
- Geniş bir tavada (mümkünse döküm tava) zeytinyağını ısıtın, soğanları ekleyip şeffaflaşana kadar soteleyin.
- Biberleri ilave ederek 4-5 dakika daha yumuşayana kadar pişirme işlemini sürdürün.
- Sarımsak, salça ve tüm baharatları (kimyon, toz biber, kişniş) ekleyerek baharatların kokusu çıkana kadar yaklaşık 1 dakika çevirin.
- Doğranmış domatesleri, tuzu ve karabiberi tencereye ekleyip, domatesler sularını salıp sos hafifçe koyulaşana kadar yaklaşık 10-12 dakika kısık ateşte pişirin.
- Hazırladığınız sosun üzerinde kaşık yardımıyla 4 adet küçük çukur açın.
- Yumurtaları bu çukurlara birbirine karışmayacak şekilde tek tek kırın.
- Tavanın kapağını kapatın ve yumurta akları tamamen beyazlaşana, ancak sarıları hala akışkan kalana kadar yaklaşık 4-5 dakika kontrollü şekilde pişirin.
- Ocaktan aldığınız yemeğin üzerine ufalanmış peyniri ve taze yeşillikleri serpiştirerek bekletmeden servis yapın.