Doğu Akdeniz mutfağının baharatlı lezzeti: Shakshuka tarifi

Mutfak literatüründe "karışım" anlamına gelen ve Türk mutfağındaki menemene benzerliğiyle dikkat çeken Shakshuka, aslında baharat kullanımı ve pişirme tekniğiyle tamamen kendine has bir karaktere sahiptir. Bu yemeği farklı kılan temel unsur; kimyon, kişniş ve tütsülenmiş toz biber gibi baharatların domatesle girdiği etkileşimdir. Yumurtaların sarısının akışkan bırakılması ve döküm tava içerisinde servis edilmesi, Shakshuka’nın hem geleneksel hem de modern sunumlarındaki en temel özelliğidir.

SHAKSHUKA TARİFİ

Malzemeler

4 adet büyük boy yumurta

4 adet orta boy sulu domates (küp doğranmış)

2 adet çarliston veya sivri biber (halka doğranmış)

1 adet kırmızı kapya biber (küçük doğranmış)

1 adet orta boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)

3 diş sarımsak (ince kıyılmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tütsülenmiş veya tatlı toz kırmızı biber

Yarım çay kaşığı kişniş (isteğe bağlı)

Yarım su bardağı ufalanmış beyaz peynir veya lor (servis için)

Taze maydanoz veya kişniş yaprakları

Tuz ve karabiber

Yapılışı