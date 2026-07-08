Doğu Akdeniz mutfağının enfes yemeği: Kuzu Göbeği Mantarlı Firik Pilavı

Mutfak literatüründe Güneydoğu ve Doğu Akdeniz gastronomisinin en özel bileşenlerinden biri olan Firik, buğday başaklarının henüz yeşilken toplanıp tarlalarda saman ateşinde ütülmesiyle (tütsülenmesiyle) elde edilir. Bu tarifi klasik pilavlardan ayıran temel karakteristik özellik, firiğin o baskın isli karakterinin, bahar aylarında çam ve meşe ormanlarında yetişen ve dünyanın en pahalı mantarlarından biri olan Kuzu Göbeği Mantarı ile kurduğu muazzam aromatik ortaklıktır.

KUZU GÖBEĞİ MANTARLI FİRİK PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

1.5 su bardağı firik bulguru (ayıklanmış)

Yarı yarıya doku dengesi için 1 su bardağı iri pilavlık başbaşı bulgur

2 yemek kaşığı tepeleme sade yağ (veya kaliteli tereyağı)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı sıcak kaliteli kemik suyu veya et suyu

200 gram taze kuzu göbeği mantarı (veya kurutulmuş ise 25-30 gram - ılık suda 20 dakika bekletilmiş)

1 adet orta boy kuru soğan (milimetrik yemeklik doğranmış)

2 diş sarımsak (incecik kıyılmış)

1 tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon (firiğin isini dengelemek için)

Tuz

Yapılışı