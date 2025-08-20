Cumhuriyet Gazetesi Logo
Doğu Avrupa mutfağından sofralarınıza çok yakışacak geleneksel lezzet: Pelmeni tarifi

20.08.2025 16:37:00
Hem pratik hazırlanışı hem de doyurucu yapısıyla misafirlerinize sunabileceğiniz harika bir alternatif olacaktır. Peki, Doğu Avrupa mutfağından sofralarınıza çok yakışacak bu geleneksel lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis pelmeni tarifi...

Doğu Avrupa mutfağının en bilinen yemeklerinden biri olan pelmeni, küçük mantı görünümlü hamur cepleriyle hem doyurucu hem de lezzetli bir tarif olarak sofralarda yerini alır. İç harcında genellikle kıyma, soğan ve baharat kullanılan bu özel lezzet, soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bir yemek seçeneğidir. Peki, Doğu Avrupa mutfağından sofralarınıza çok yakışacak bu geleneksel lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis pelmeni tarifi...

PELMENİ TARİFİ

Malzemeler:
3 su bardağı un
1 su bardağı su
1 yumurta
Yarım kilo kıyma (dana veya karışık)
1 adet kuru soğan (rendelenmiş)
Tuz ve karabiber

PELMENİ YAPILIŞI

Hamur için un, su ve yumurtayı yoğurarak pürüzsüz bir kıvam elde edin.
Hamuru dinlendirdikten sonra ince şekilde açın ve küçük yuvarlak parçalar kesin.
İç harcı için kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi karıştırın.
Her hamur parçasının ortasına bir miktar iç harç koyun ve kapatın.
Kaynar tuzlu suda mantılar yüzeye çıkana kadar haşlayın.
Üzerine tereyağı veya ekşi krema ile servis edin.
Afiyet olsun!

