Doğu Avrupa'nın klasikleşmiş lezzeti: Pierogi Ruskie

Mutfak literatüründe "Polonya’nın mantısı" olarak anılan Pierogi, aslında Slav coğrafyasının ortak hafızasını temsil eder. Bu yemeği standart mantılardan ayıran temel fark, hamurun esnek ve ipeksi yapısı ile iç harcında kullanılan patatesin peynirle olan kadifemsi uyumudur. Gastronomi dünyasında "el işçiliği manifestosu" olarak görülen Pierogi, özellikle üzerine eklenen karamelize soğanlar ve ekşi krema ile tatlı-tuzlu dengesinin en yalın formunu sunar.
PİEROGİ RUSKİE TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı un
- 1 adet büyük boy yumurta
- Yarım su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 500 gram haşlanmış ve ezilmiş patates
- 250 gram lor peyniri veya beyaz peynir (tercihen Twaróg)
- 3 adet orta boy kuru soğan (ince kıyılmış)
- 4 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
- Yarım çay kaşığı tuz
- Servis için: Ekşi krema veya yoğun süzme yoğurt
- Birkaç dal taze frenk soğanı veya dereotu
Yapılışı
- Hamur Hazırlığı: Unu geniş bir kaba eleyin, ortasını açıp yumurta, tuz ve ılık suyu ekleyin. Pürüzsüz ve kulak memesi kıvamında, elastik bir hamur elde edene kadar yaklaşık 10 dakika yoğurun. Hamuru nemli bir bez altında 30 dakika dinlendirin.
- İç Harç: Soğanların yarısını az tereyağında altın sarısı olana kadar soteleyin. Haşlanmış patatesleri peynir ve sotelediğiniz soğanlarla karıştırın. Karabiber ve tuzu ekleyerek pürüzsüz bir harç haline getirin.
- Şekil Verme: Dinlenen hamuru unlanmış tezgahta incecik açın. Bir su bardağı ağzıyla yuvarlak parçalar kesin. Her parçanın ortasına bolca iç harç koyup kenarlarını parmaklarınızla veya çatalla bastırarak yarım ay şeklinde kapatın.
- Haşlama: Geniş bir tencerede tuzlu suyu kaynatın. Pierogileri suya atın ve su yüzeyine çıktıktan sonra 2-3 dakika daha haşlayıp kevgirle alın.
- Final Dokunuş: Kalan tereyağını bir tavada eritin ve geri kalan soğanları karamelize edin. Haşladığınız pierogileri tavaya alıp her iki yüzü de hafif çıtırlaşana kadar 2-3 dakika mühürleyin.
- Üzerine bolca karamelize soğan, ekşi krema ve taze yeşillik ekleyerek sıcak servis yapın.