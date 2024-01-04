Doğu Avrupa'nın geleneksel lezzeti: Borş çorbası tarifi

Yayınlanma: 04.01.2024 - 15:03

Güncelleme: 04.01.2024 - 15:03

Başlıca malzemesi pancar suyu olan bu çorba, zengin sebze içeriğiyle besleyici ve doyurucu bir öğün sunar. Geleneksel tarifler arasında farklılık gösterse de, temelde sebzelerin bir araya geldiği, hafif ekşimsi bir tat profiline sahiptir. Peki, bu lezzetli çorbayı hazırlamak için mutfakta neler yapmalıyız? İşte, doğal malzemelerle nefis bir borş çorbası yapmanın püf noktaları ve pratik tarifi!

Borş Çorbası Tarifi

Malzemeler

2 su bardağı pancar suyu

1 su bardağı haşlanmış fasulye

1 adet orta boy soğan

2 adet havuç

1 adet patates

1 su bardağı doğranmış beyaz lahana

1 adet kırmızı biber

2 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı sirke (isteğe bağlı)

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

8 su bardağı su

Yapılışı

Soğanı yemeklik doğrayın. Havuçları ve patatesi küp şeklinde kesin. Kırmızı biberi doğrayın.

Geniş bir tencerede sıvı yağı ısıtın. Soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Doğranmış havuç, patates ve kırmızı biberi ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Domates salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın.

Pancar suyunu, haşlanmış fasulyeyi ve doğranmış lahanayı tencereye ilave edin.

Sarımsakları ezip ekleyebilirsiniz. (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber ve suyu ekleyin. Karışım kaynamaya başladığında altını kısın ve sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

Sirkeyi ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

Sıcak olarak servis yapın. İsterseniz üzerine taze dereotu ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun! Bu geleneksel Borş Çorbası, soğuk günlerde içinizi ısıtacak harika bir seçenektir.