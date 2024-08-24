Doyurucu ve besleyici: Tacu Tacu tarifi

Yayınlanma: 24.08.2024 - 12:10

Güncelleme: 24.08.2024 - 12:10

Peru mutfağı, zengin kültürel mirası ve lezzet dolu yemekleriyle dünyaca tanınan bir mutfak. Ancak Tacu Tacu gibi bazı yemekler, bu mutfak hazinesinin daha az bilinen köşelerinde saklı kalıyor. Aslen Peru'nun yerel halkı tarafından artan yemeklerin değerlendirilmesi amacıyla geliştirilen Tacu Tacu, zamanla bir lezzet klasiği haline gelmiştir. İşte, Tacu Tacu tarifi...

TACU TACU TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı pişmiş pirinç

1 su bardağı pişmiş siyah fasulye (veya tercih edilen başka bir fasulye)

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet kırmızı biber (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

Tuz ve karabiber (damak zevkine göre)

1 yemek kaşığı doğranmış taze kişniş (isteğe bağlı)

Üzeri için: Kızartılmış yumurta, dilimlenmiş avokado veya ızgara et

Yapılışı: