Pirinç pilavının "Şah" hâli: Şah pilavı tarifi
Azerbaycan mutfağının en özel ve az bilinen lezzetlerinden biri olan Şah Pilavı, göz alıcı sunumu ve zengin içeriğiyle sofraları taçlandırıyor. Geleneksel Azerbaycan mutfağında önemli bir yere sahip olan bu pilav, lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor. İşte, Şah pilavı tarifi...
Azerbaycan mutfağı, köklü tarihi ve zengin kültürel mirasıyla bilinir. Ancak bu mutfağın inceliklerini sadece birkaç klasik yemekle sınırlı sanmak büyük bir yanılgı olur. Şah Pilavı, Azerbaycan mutfağının en özgün ve az bilinen lezzetlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Sadece özel günlerde yapılan bu pilav, hem görsel hem de lezzet olarak tam bir sanat eseri niteliğinde. İşte, Şah pilavı tarifi...
ŞAH PİLAV TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram kuzu eti veya dana eti (küp şeklinde doğranmış)
- 3 su bardağı pirinç
- 2 adet kuru soğan (ince doğranmış)
- 1 su bardağı kuru kayısı (doğranmış)
- 1 su bardağı kuru üzüm
- 1 su bardağı kestane (kabukları soyulmuş ve haşlanmış)
- 1 su bardağı badem (kabukları soyulmuş)
- 1 çay kaşığı safran
- 1 çay bardağı sıcak su (safranı ıslatmak için)
- 150 gram tereyağı
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 4-5 adet yufka (ince açılmış)
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ (yufkaları yağlamak için)
Yapılışı:
- Pirinci iyice yıkayın ve ılık suda 30 dakika bekletin. Ardından süzün.
- Tereyağını geniş bir tencerede eritin. Doğranmış soğanları ekleyip kavurun. Soğanlar pembeleşince, kuzu etlerini ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin. Tuz ve karabiberi ekleyin.
- Kuru kayısı ve kuru üzümü ekleyin, birkaç dakika daha kavurun. Ardından haşlanmış kestaneleri ve bademleri ekleyin.
- Hazırladığınız pirinci ekleyin ve malzemelerle birlikte kavurun. Safranı sıcak su ile ıslatın ve safranlı suyu pirince ekleyin. Pirincin üzerini hafifçe geçecek kadar su ekleyip, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Pilav piştikten sonra kenara alın.
- Bir yufkayı geniş bir fırın kabının tabanına yerleştirin, yufkanın kenarları kap dışına taşsın. Yufkanın üzerine sıvı yağ sürün. Diğer yufkaları da aynı şekilde üst üste yerleştirin, aralarına sıvı yağ sürmeyi unutmayın.
- Hazırladığınız iç pilavı yufkaların ortasına dökün ve eşit şekilde yayın. Taşan yufkaları pilavın üzerine kapatın.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yufkalar altın sarısı bir renk alana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.
- Fırından çıkardığınız Şah Pilavını, dikkatlice ters çevirerek servis tabağına alın. Dilimleyerek sıcak servis edin.
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