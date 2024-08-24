Pirinç pilavının "Şah" hâli: Şah pilavı tarifi

Yayınlanma: 24.08.2024 - 11:52

Güncelleme: 24.08.2024 - 11:52

Azerbaycan mutfağı, köklü tarihi ve zengin kültürel mirasıyla bilinir. Ancak bu mutfağın inceliklerini sadece birkaç klasik yemekle sınırlı sanmak büyük bir yanılgı olur. Şah Pilavı, Azerbaycan mutfağının en özgün ve az bilinen lezzetlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Sadece özel günlerde yapılan bu pilav, hem görsel hem de lezzet olarak tam bir sanat eseri niteliğinde. İşte, Şah pilavı tarifi...

ŞAH PİLAV TARİFİ

Malzemeler

500 gram kuzu eti veya dana eti (küp şeklinde doğranmış)

3 su bardağı pirinç

2 adet kuru soğan (ince doğranmış)

1 su bardağı kuru kayısı (doğranmış)

1 su bardağı kuru üzüm

1 su bardağı kestane (kabukları soyulmuş ve haşlanmış)

1 su bardağı badem (kabukları soyulmuş)

1 çay kaşığı safran

1 çay bardağı sıcak su (safranı ıslatmak için)

150 gram tereyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

4-5 adet yufka (ince açılmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ (yufkaları yağlamak için)

Yapılışı: