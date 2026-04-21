Doyurucu ve ekonomik tarif: Müceddere nasıl yapılır?

Özellikle Ortadoğu mutfağında sıkça yapılan müceddere, temelinde yeşil mercimek ve bulgur (ya da pirinç) bulunan geleneksel bir yemektir. Üzerine eklenen karamelize soğanla karakteristik lezzetini kazanan bu tarif, yüksek protein içeriği sayesinde doyurucu bir alternatif sunar.

MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı pilavlık bulgur

2 adet kuru soğan

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

3-4 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Mercimekleri yıkayıp tencereye alın ve üzerini geçecek kadar suyla 5-10 dakika haşlayın.

Soğanları ince ince doğrayın ve zeytinyağında kısık ateşte karamelize olana kadar kavurun.

Haşlanan mercimeği süzüp tencereye alın, üzerine bulguru ekleyin.

Tuz ve baharatları ilave edip sıcak suyu ekleyin.

Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Dinlendirdikten sonra üzerine karamelize soğanları ekleyerek servis edin.