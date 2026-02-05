Doyurucu ve lezzetli: Vegan burger tarifi

Vegan burger, son yıllarda sağlıklı beslenme ve çevre dostu mutfak anlayışının yükselmesiyle sofralarda daha fazla yer bulmaya başladı. Doğru malzeme seçimi ve baharat dengesiyle hazırlandığında klasik hamburger lezzetini aratmayan bu tarif, pratikliğiyle de öne çıkıyor.

MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 adet küçük kuru soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı galeta unu (veya yulaf unu)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

(İsteğe bağlı) Kimyon, kekik, pul biber

YAPILIŞ

Haşlanmış mercimek ve nohudu geniş bir kaba alın, çatal veya patates eziciyle ezin.

Soğan ve sarımsağı çok ince doğrayarak karışıma ekleyin.

Galeta unu, zeytinyağı ve baharatları ilave edin.

Tüm malzemeleri ele yapışmayan bir kıvam alana kadar yoğurun.

Karışımdan burger köftesi şeklinde parçalar oluşturun.

Tavada az zeytinyağı ile her iki yüzünü orta ateşte kızartın ya da fırında 180 derecede 20 dakika pişirin.

Tam buğday ekmeği, marul, domates ve vegan soslarla servis edin.