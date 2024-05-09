Doyurucu ve sağlıklı: Patatesli havuçlu semizotu salatası tarifi

Yayınlanma: 09.05.2024 - 10:11

Güncelleme: 09.05.2024 - 10:11

Sağlıklı beslenme her zaman önemlidir ve bu, lezzetli bir yemekle birleştiğinde tam bir kazanç olabilir. Patatesli havuçlu semizotu salatası, doğal ve besleyici malzemelerle hazırlanan, doyurucu ve sağlıklı bir seçenektir. İşte, Patatesli havuçlu semizotu salatası tarifi...

PATATESLİ HAVUÇLU SEMİZOTU SALATASI TARİFİ

Malzemeler

1 büyük patates 1 çay kaşığı tuz + haşlamak için yeteri kadar su

1 orta boy havuç

1 çay kaşığı tuz

Haşlamak için yeteri kadar su

1 büyük su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

1 tatlı kaşığı hardal

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 bağ semizotu, yıkanmış

2 sap taze sarımsak

7 - 8 dal dereotu

4 - 5 adet kornişon turşu

Yapılış