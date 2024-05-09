Doyurucu ve sağlıklı: Patatesli havuçlu semizotu salatası tarifi
Doğal ve besleyici malzemelerle hazırlanan bu salata, hem doyurucu hem de sağlıklı bir seçenek sunuyor. Patates, havuç ve semizotunun eşsiz uyumuyla hazırlanan bu tarif sofralarınıza renk katacak. İşte, Patatesli havuçlu semizotu salatası tarifi...
Sağlıklı beslenme her zaman önemlidir ve bu, lezzetli bir yemekle birleştiğinde tam bir kazanç olabilir. Patatesli havuçlu semizotu salatası, doğal ve besleyici malzemelerle hazırlanan, doyurucu ve sağlıklı bir seçenektir. İşte, Patatesli havuçlu semizotu salatası tarifi...
PATATESLİ HAVUÇLU SEMİZOTU SALATASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 büyük patates 1 çay kaşığı tuz + haşlamak için yeteri kadar su
- 1 orta boy havuç
- 1 çay kaşığı tuz
- Haşlamak için yeteri kadar su
- 1 büyük su bardağı süzme yoğurt
- 2 yemek kaşığı mayonez
- 1 tatlı kaşığı hardal
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 bağ semizotu, yıkanmış
- 2 sap taze sarımsak
- 7 - 8 dal dereotu
- 4 - 5 adet kornişon turşu
Yapılış
- Patates ve havucun kabuklarını soyarak küp küp doğrayın. Orta boy tencereye 2 litre kadar su aktarın, doğranmış patates, havuç ve bir çay kaşığı tuzu ilave ederek sebzeler yumuşayana kadar orta ateşte haşlayın ve süzülmeleri için süzgeçe aktarın.
- Haşlanmış sebzeler soğuyana kadar bu arada süzme yoğurt, mayonez, hardal, zeytinyağı karabiber ve tuzu geniş bir kaba alarak karıştırın. Yıkanmış semizotlarının yapraklarını saplarından kopartarak yoğurtlu karışımın üzerine alın (saplarını değerlendirme yöntemi tarif sonunda).
- Taze sarımsak, dereotu ve kornişonu incecik doğrayarak soğuyan patates ve havuçlarla birlikte semizotlu karışıma ekleyin ve iyice harmanlayarak servis tabağına geçirin.
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