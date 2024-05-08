Adana mutfağının pratik lezzeti: Çöç köftesi tarifi...
Adana mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan çöç, yöresel tariflerin nadide örneklerinden biridir. Bu muhteşem köfte tarifi, Adana'nın zengin mutfak kültürünü yansıtan ve geleneksel lezzetleri modern yemek anlayışıyla buluşturan bir şölen niteliğindedir.
Adana mutfağının eşsiz lezzetlerinden olan çöç, her özel gün, kutlama veya davet sofrasının vazgeçilmezi haline gelmiştir. Bu muhteşem köfte tarifi, etin lezzetini bulgurun doyuruculuğuyla birleştirerek damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Peki, hem leziz hem pratik olan bu köfte nasıl yapılır? İşte Çöç köftesi tarifi...
ÇÖÇ KÖFTESİ TARİFİ
Malzemeler:
1 su bardağı ince bulgur
500 gram kıyma
1 adet rendelenmiş soğan
1 adet yumurta
1 kahve fincanı galeta unu
1 tatlı kaşığı salça
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon (tavada kızartılmak istenirse)
ÇÖÇ KÖFTESİ YAPILIŞI
Bulguru 1 su bardağı kaynar su ile ıslatın ve 10 dakika kadar bekletin.
Köfte için tüm malzemeleri bir araya getirip yoğurun.
Karışımın içine şişmiş bulguru ekleyip yoğurmaya devam edin.
Homojen bir kıvama geldiğinde, ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yassılaştırın.
Köftelerinizi yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.
180 derecede 30 dakika pişirin.
Adana'nın meşhur çöç tarifi hazır.
Afiyetler olsun!
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