Adana mutfağının pratik lezzeti: Çöç köftesi tarifi...

Adana mutfağının eşsiz lezzetlerinden olan çöç, her özel gün, kutlama veya davet sofrasının vazgeçilmezi haline gelmiştir. Bu muhteşem köfte tarifi, etin lezzetini bulgurun doyuruculuğuyla birleştirerek damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Peki, hem leziz hem pratik olan bu köfte nasıl yapılır? İşte Çöç köftesi tarifi...