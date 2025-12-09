Dünyanın en iyi salatası seçildi: Dakos salatası tarifi

Yunanistan’ın Girit adasına özgü olan Dakos salatası, kıtır arpa peksimedi, taze domates, kaliteli zeytinyağı ve aromatik otların birleşiminden oluşan hafif ve besleyici bir salatadır. Akdeniz diyetinin ruhunu yansıtan bu salata, son dönemde uluslararası gastronomi listelerinde “dünyanın en iyi salataları” arasında birinci sırada gösterilerek ününü daha da artırdı. Peki, hem sağlıklı hem de lezzet dolu bu geleneksel tarif nasıl hazırlanır? İşte, Dakos salatası tarifi...

DAKOS SALATASI TARİFİ

Malzemeler:

2 adet büyük domates

1 adet büyük kuru arpa peksimedi (dakos rusk)

4–5 yemek kaşığı zeytinyağı

100 g keçi peyniri veya feta peyniri

1–2 yemek kaşığı kapari

Birkaç dal taze fesleğen veya kekik

½ çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

DAKOS SALATASI YAPILIŞI

Arpa peksimedinin üzerine biraz su gezdirerek hafifçe yumuşamasını sağlayın fakat tamamen ıslatmayın.

Domatesleri küçük küpler halinde kesin ve bir kaseye alın.

Domateslerin üzerine tuz, karabiber ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip karıştırın.

Hazırladığınız domates karışımını peksimedinin üzerine bolca yerleştirin.

Ufalanmış feta ya da keçi peynirini salatanın üzerine yayın.

Kapari, taze otlar ve kalan zeytinyağını ekleyerek servise hazır hale getirin.

Afiyet olsun!