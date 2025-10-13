Duvaklı pilav tarifi... MasterChef duvaklı pilav nasıl yapılır?

Osmanlı mutfağının en göz alıcı yemeklerinden biri olan duvaklı pilav, adını üzerini örten etli katmandan alır. Düğün sofralarının ve özel günlerin baş tacı bu yemek, altında tane tane pirinç pilavı, üzerinde ise yumuşacık kuzu etiyle tam bir şölen sunar. İşte enfes duvaklı pilav tarifi...

MALZEMELER

Pilav için:

2 su bardağı baldo pirinç

2,5 su bardağı sıcak et suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Etli karışım için:

500 g kuşbaşı kuzu eti (but veya kol kısmı tercih edilir)

1 adet soğan (yemeklik doğranmış)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça (domates veya biber)

1,5 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, pul biber

1 tatlı kaşığı kekik (isteğe bağlı)

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

Bir avuç badem veya çam fıstığı (isteğe göre)

YAPILIŞI

Tencereye tereyağını alın, doğranmış soğanı ekleyip pembeleştirin. Ardından kuşbaşı kuzu etlerini ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Salçayı ve baharatları ilave edin, karıştırın. Sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte 30-35 dakika kadar pişirin. Etler yumuşayınca ocaktan alın.

Pirinçleri yıkayıp süzün, tereyağı ve zeytinyağını tencereye alın. Pirinci ekleyip birkaç dakika kavurun. Sıcak et suyunu ve tuzu ekleyin. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Ardından 10 dakika dinlendirin.

Fırına dayanıklı bir kâse veya kek kalıbını yağlayın.

Önce pişirdiğiniz etleri dibine düzgünce yayın (etlerin yüzü alta gelecek şekilde).

Üzerine pilavı bastırarak yerleştirin.

Kaseyi 5 dakika kadar 180°C fırında ısıtabilir veya doğrudan servis tabağına ters çevirin.

Tereyağında kavrulmuş badem veya çam fıstıklarını üzerine serpiştirin.