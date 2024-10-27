Efsane lezzetin sırrı: Çakallı menemen tarifi

Yayınlanma: 27.10.2024 - 12:15

Güncelleme: 27.10.2024 - 12:15

Samsun’un Çakallı köyünden çıkan ve kendine has pişirme tekniğiyle hazırlanan Çakallı menemen, klasik menemenden ayrılan özel bir tarif. Bol tereyağı, peynir, yumurta ve biberin muhteşem uyumuyla yapılan bu tarif, doyurucu ve yoğun aromasıyla kahvaltı sofralarının baş tacı olmaya aday. İşte, adeta bir lezzet patlaması yaşatan Çakallı menemenin tarifi...

Malzemeler

3 yemek kaşığı tereyağı

3 adet yumurta

1 su bardağı beyaz peynir (tercihen lor veya tulum peyniri)

2 adet yeşil biber

Tuz (isteğe bağlı)

Yapılışı

Tavayı orta ateşte ısıtıp tereyağını eritin.

Yeşil biberleri ince doğrayın ve tereyağında yumuşayana kadar kavurun.

Beyaz peyniri ekleyin ve biberlerle iyice karıştırarak eriyip hafifçe kızarmasını sağlayın.

Yumurtaları ekleyin ve çok karıştırmadan hafifçe dağıtarak pişirin. Karıştırmak yerine, yumurtaların peynirle bütünleşmesine izin verin.

Yumurtalar pişip peynirlerle birleştiğinde tuz ekleyin ve sıcak servis yapın.

Püf Noktaları

Tereyağı: Çakallı menemenin tadını veren en önemli malzeme bol tereyağıdır. Lezzetli bir tereyağı seçmeye özen gösterin.

Peynir: Beyaz peynir yerine farklı peynir türleri de deneyebilirsiniz. Tulum veya kaşar gibi aromatik peynirler menemene farklı bir boyut katacaktır.

Karıştırmama Tekniği: Klasik menemenin aksine, yumurtaları fazla karıştırmadan, peynirle bütünleşmesi sağlanır.