Pürüzsüz patates püresinin sırrı: Altın kıvamında patates püresi tarifi...

Yayınlanma: 24.10.2024 - 20:34

Güncelleme: 24.10.2024 - 20:34

Akşam yemeklerinde her yemeğin yanında mükemmel bir eşlikçi olan patates püresi, yumuşacık dokusu ve lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi. Yapımı son derece pratik olan bu tarif, tereyağı ve süt ile zenginleştirilerek damakta unutulmaz bir tat bırakır. Hem et yemeklerinin yanına hem de sade olarak tüketilebilen bu klasik lezzeti evde hazırlayarak sevdiklerinize sunabilirsiniz. İşte, pürüzsüz kıvamı ve lezzetiyle favoriniz olacak patates püresi tarifi!

MALZEMELER

4 adet orta boy patates

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

İsteğe bağlı: Yarım çay kaşığı muskat rendesi

YAPILIŞI

Patatesleri soyun ve büyük parçalar halinde doğrayın. Tencereye koyup üzerini geçecek kadar su ekleyin ve tuz ilave ederek patatesler yumuşayana kadar haşlayın (yaklaşık 20-25 dakika).

Haşlanan patatesleri süzün ve bir patates ezici ya da çatal yardımıyla pürüzsüz bir kıvama gelene kadar ezin.

Sıcak sütü ve tereyağını ezilmiş patateslere ekleyin. İyice karıştırarak kremsi bir kıvam elde edin.

Tuz ve karabiberi ekleyin. İsteğe bağlı olarak muskat rendesi de ilave edebilirsiniz.

Sıcakken servis yapın. Üzerine ekstra tereyağı dilimi koyarak da sunabilirsiniz.