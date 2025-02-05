Efsane lezzettin sırrı: Tarsus kebabı tarifi

Yayınlanma: 05.02.2025 - 10:48

Güncelleme: 05.02.2025 - 10:48

Adana kebabına benzese de daha yoğun baharat kullanımı ve farklı kıyma oranı ile kendine has bir lezzete sahiptir. İşte evde kolayca yapabileceğiniz orijinal Tarsus Kebabı tarifi!

Malzemeler: (4 Kişilik)

500 gr dana ve kuzu kıyma (yarı yarıya karışık)

1 adet orta boy soğan (rendelenmiş, suyu sıkılmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Şiş takmak için metal veya tahta şişler

Tarsus Kebabı Nasıl Yapılır?

Kıymayı geniş bir kaba alın ve üzerine rendelenmiş soğan, ezilmiş sarımsak, salça ve tüm baharatları ekleyin.

Yoğurma işlemi çok önemli! Harcı en az 10-15 dakika boyunca yoğurun ki baharatlar iyice karışsın ve kebap kıvama gelsin.

Karışımı üzerini kapatarak buzdolabında 2-3 saat dinlendirin. Böylece kıyma daha iyi toparlanır ve lezzetler birbirine geçer.

Dinlenen kıymayı çıkarın ve şişlere dikkatlice geçirin. Elinizi hafifçe suyla ıslatarak kebapları şiş boyunca ince uzun şekilde şekillendirin.

Izgarayı veya mangalı köz haline getirin. Kebabınızı yüksek ateşte sık sık çevirerek her tarafı güzelce kızarana kadar pişirin.

Yanına közlenmiş domates ve biber ekleyerek servis yapabilirsiniz.

Tarsus Kebabı Nasıl Servis Edilir?

Tarsus kebabı genellikle lavaş ekmeğiyle sunulur.

Yanına sumaklı soğan salatası ve közlenmiş sebzeler ekleyebilirsiniz.

Servis sırasında üzerine limon sıkabilirsiniz, aroması çok yakışır!