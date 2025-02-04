20 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Brownie kurabiye tarifi

Yayınlanma: 04.02.2025 - 21:48

Güncelleme: 04.02.2025 - 21:48

Çikolatanın yoğun lezzetini yumuşacık bir kurabiye dokusuyla birleştiren brownie kurabiye, tatlı krizlerinin en güzel çözümlerinden biridir. Dışı hafif kıtır, içi ise ıslak kek kıvamında olan bu kurabiyeler, özellikle kahve ya da süt ile harika bir uyum yakalar. Peki, sadece 20 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle brownie kurabiye tarifi...

BROWNIE KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

Kurabiye hamuru için:

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un

Şerbeti için:

1 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için:

Eritilmiş çikolata veya Hindistan cevizi

BROWNIE KURABİYE YAPILIŞI

Bir küçük tencerede şeker ve suyu kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın.

Şerbetin çok koyu olmaması gerekiyor, bu yüzden hafif akışkan kıvamda bırakın.

Oda sıcaklığına gelmesi için bir kenarda bekletin.

Derin bir karıştırma kabında tereyağı, sıvı yağ, yumurta ve pudra şekerini iyice çırpın.

Kakao, kabartma tozu ve vanilini ekleyerek karıştırın.

Unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın.

Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 12-15 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri birkaç dakika dinlendirin.

Ilık hale gelen şerbetin içine batırıp 10 saniye bekletin ve servis tabağına alın.

Üzerine eritilmiş çikolata gezdirin veya Hindistan cevizi serpiştirin.

Dilerseniz ceviz veya fındık parçalarıyla süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!