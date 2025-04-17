Efsane sokak lezzeti: Evde İzmir kumru tarifi
Sokak lezzetlerinin yıldızı İzmir kumruyu evde yapmanın en lezzetli ve pratik yolu...
İzmir’in simgesi haline gelen sokak lezzetlerinden biri olan kumru, dışı çıtır içi yumuşacık özel ekmeği ve bol malzemesiyle damaklarda iz bırakıyor. Artık bu efsane lezzeti evinizde, hijyenik ve tamamen kendi damak zevkinize göre hazırlamanız mümkün! İşte evde kolayca yapabileceğiniz nefis bir İzmir kumru tarifi…
MALZEMELER
- Kumru ekmeği için:
- 2 su bardağı un
- 1 çay kaşığı kuru maya
- 1 çay kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 3/4 su bardağı ılık su
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Üzeri için susam
İç harcı için:
- 2 adet sosis
- 2 adet uzun dilimlenmiş sucuk
- 2 dilim salam
- 2-3 dilim kaşar peyniri
- Domates dilimleri
- Turşu (isteğe bağlı)
- Ketçap, mayonez (isteğe bağlı)
HAZIRLANIŞI
Ekmek hamuru için tüm malzemeleri yoğurun ve üzerini örtüp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.
Mayalanan hamuru kumru şekline getirip susama bulayın, yağlı kağıt serili tepside 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.
Bu sırada sucuk, salam ve sosisleri tavada hafifçe kızartın.
Fırından çıkan ekmekleri ortadan ikiye kesin. İçine önce kaşar peyniri, ardından sıcak sıcak et ürünlerini yerleştirin.
Üzerine dilimlenmiş domates ve turşu ekleyip ketçap-mayonez ile tatlandırın.
Dilerseniz tekrar hafif ısıtarak kaşarın erimesini sağlayabilirsiniz.
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