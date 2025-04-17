Zeytinyağlı lezzet bombası: Enginar salatası tarifi
Sağlıklı beslenmenin baş tacı sebzelerinden biri olan enginar, bu kez ferahlatıcı ve pratik bir salata tarifine dönüşüyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında hafif sofraların vazgeçilmezi olacak enginar salatası, hem şık sunumu hem de sindirimi kolaylaştıran etkisiyle sofralarınıza tazelik katacak.
Zeytinyağının eşsiz aromasıyla buluşan enginar, taze sebzeler ve limonla harmanlanarak hafif ama doyurucu bir salataya dönüşüyor. Sağlıklı beslenmek isteyenlerin favorisi olacak bu tarif, sofralarınıza ferahlık katacak.
MALZEMELER
- 4 adet haşlanmış enginar kalbi
- 1 adet limonun suyu
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 avuç doğranmış dereotu
- 1 küçük kırmızı soğan (ince doğranmış)
- 1 çay bardağı haşlanmış mısır (isteğe bağlı)
- Tuz, karabiber
- Üzeri için nar taneleri veya ceviz (isteğe bağlı)
HAZIRLANIŞI
Enginar kalplerini küp küp doğrayın.
Geniş bir kaba alıp limon suyu ve zeytinyağı ile harmanlayın.
İnce doğradığınız kırmızı soğanı, dereotunu ve haşlanmış mısırı ekleyin.
Tuz ve karabiberle tatlandırın.
Servis tabağına alın, üzerine nar taneleri veya ceviz serperek şıklık katın.
Etiketler: #Enginar #beslenme #sağlıklı beslenme
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