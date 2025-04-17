Tatlı ve ekşinin mükemmel uyumu: Ballı hardallı levrek marin tarifi

Yayınlanma: 17.04.2025 - 11:41

Güncelleme: 17.04.2025 - 11:41

Ballı hardallı levrek marin, hem hafif hem de gurme bir lezzet arayanların favorisi olmaya aday. Asidik, tatlı ve hafif acı aromaların mükemmel uyumuyla hazırlanan bu tarif, özellikle deniz ürünlerini farklı soslarla denemek isteyenler için harika bir seçimdir. Peki, tatlı ve ekşinin mükemmel uyumu olan bu meze nasıl yapılır? İşte, enfes ballı hardallı levrek marin tarifi...

BALLI HARDALLI LEVREK MARİN TARİFİ

Malzemeler:

2 adet levrek fileto (kılçıksız ve derisiz)

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı hardal (isteğe göre dijon veya tane hardal)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı elma sirkesi veya beyaz sirke

1 diş sarımsak (rendelenmiş)

Tuz

Taze çekilmiş karabiber

Taze kekik (isteğe bağlı)

Roka veya marul gibi yeşillikler (servis için)

BALLI HARDALLI LEVREK MARİN YAPILIŞI

Levrek filetolarını ince dilimler halinde doğrayın ve geniş bir cam kaba alın.

Bir kasede bal, hardal, zeytinyağı, limon suyu, sirke, rendelenmiş sarımsak, tuz ve karabiberi iyice çırpın.

Sosun kıvamı homojen hale gelinceye kadar karıştırmaya devam edin.

Hazırladığınız marin sosunu levrek dilimlerinin üzerine dökün.

Balıkların sosu iyice çekmesi için kabı streç filmle kapatın ve buzdolabında en az 1 saat, tercihen 3-4 saat marine edin.

Marinasyon süresi tamamlandığında levrekleri çıkarın ve yeşillikler üzerinde servis edin.

Üzerine taze kekik serpebilir, birkaç damla zeytinyağı gezdirebilirsiniz.

Afiyet olsun!