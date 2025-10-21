Ege mutfağından gelen mis kokulu lezzet: Alaçatı kurabiyesi tarifi

Alaçatı kurabiyesi, Ege’nin zarif lezzetlerinden biridir. Damla sakızının aromatik kokusu, tereyağının yumuşaklığı ve nişastanın hafifliğiyle birleşerek ağızda dağılan, yumuşacık bir kurabiye ortaya çıkarır. Özellikle Alaçatı’nın ünlü pastanelerinde sıkça karşımıza çıkan bu tat, artık evinizde de kolayca hazırlanabiliyor. Peki, mis gibi kokusuyla büyüleyen bu efsane tat nasıl yapılır? İşte nefis Alaçatı kurabiyesi tarifi...

ALAÇATI KURABİYESİ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

300 gram oda sıcaklığında tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

3-4 adet dövülmüş damla sakızı

1 paket damla sakızlı vanilin (ya da klasik vanilin)

1 paket kabartma tozu

5 yemek kaşığı buğday nişastası

3-4 su bardağı un (aldığı kadar)

Üzeri için:

1 çay bardağı pudra şekeri

ALAÇATI KURABİYESİ YAPILIŞI

Derin bir karıştırma kabına tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri, damla sakızı, vanilin ve kabartma tozunu alın.

Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Karışıma buğday nişastası ve azar azar un ilave edin.

Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. (Hamurun kıvamı kulak memesi yumuşaklığında olmalıdır.)

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle yuvarlayarak pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri hafif pembeleşene kadar 12-15 dakika pişirin.

Kurabiyeleri oda sıcaklığında soğuduktan sonra üzerine bolca pudra şekeri serpin.

Alaçatı kurabiyesini taze demlenmiş çay, Türk kahvesi ya da limonlu bitki çayıyla servis edebilirsiniz.

Kurabiyeleri cam kavanozda muhafaza ederek 5-6 gün boyunca tazeliğini koruyabilirsiniz.

Afiyet olsun!