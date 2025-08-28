Ege mutfağından hafif ve sağlıklı lezzet: Girit Kabaklı Mücver

Ege mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan Girit kabaklı mücver, klasik kızartma mücverin aksine fırında pişirilerek çok daha hafif hale geliyor. İçinde kabak, dereotu ve beyaz peynirin uyumuyla hazırlanan bu tarif, hem ana yemek hem de meze olarak sofralara renk katıyor.
GİRİT KABAKLI MÜCVER
Malzemeler
- 3 adet Girit kabak
- 2 adet yumurta
- 1 çay bardağı rendelenmiş beyaz peynir
- 3 yemek kaşığı un
- 1 tutam dereotu
- 1 tutam taze nane
- Tuz, karabiber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı
- Kabakları rendeleyin, suyunu iyice sıkın.
- Derin bir kapta yumurta, un, peynir, doğranmış otlar ve baharatlarla karıştırın.
- Fırın tepsisine yağlı kâğıt serin, karışımı kaşıkla küçük parçalar halinde dizin.
- Üzerine hafif zeytinyağı gezdirin.
- 180°C fırında 25–30 dakika pişirin.
- Ilındığında yoğurt sos eşliğinde servis edin.