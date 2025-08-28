Ege mutfağından hafif ve sağlıklı lezzet: Girit Kabaklı Mücver

Ege mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan Girit kabaklı mücver, klasik kızartma mücverin aksine fırında pişirilerek çok daha hafif hale geliyor. İçinde kabak, dereotu ve beyaz peynirin uyumuyla hazırlanan bu tarif, hem ana yemek hem de meze olarak sofralara renk katıyor.

GİRİT KABAKLI MÜCVER

Malzemeler

3 adet Girit kabak

2 adet yumurta

1 çay bardağı rendelenmiş beyaz peynir

3 yemek kaşığı un

1 tutam dereotu

1 tutam taze nane

Tuz, karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı