Ege mutfağından yaz sofralarına çok yakışan enfes lezzet: Sinkonta tarifi

Sinkonta, özellikle Ege mutfağında sevilen, bal kabağıyla hazırlanan hafif ve sağlıklı bir yemektir. Zeytinyağlı formuyla hem doyurucu hem de besleyici olan bu tarif, özellikle sebze severler için ideal bir alternatiftir. Peki, Ege mutfağından yaz sofralarına çok yakışan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz sinkonta tarifi...

S İ NKONTA TAR İ F İ

Malzemeler:

1/2 çay bardağı zeytinyağı

750 gram bal kabağı

1 adet büyük boy soğan

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı toz tarçın

1 adet tarçın çubuğu (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı su

S İ NKONTA YAPILI Ş I

Bal kabaklarını soyup yıkayın ve orta kalınlıkta dilimleyin.

Geniş bir tencereye bal kabaklarını alın, üzerine zeytinyağını gezdirin ve yaklaşık 10 dakika kadar kavurun.

Soğan ve sarımsakları soyup iri iri doğrayın.

Bal kabaklarının üzerine ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.

Toz şeker, tuz, pul biber, toz tarçın ve arzuya göre tarçın çubuğunu ilave edin.

Üzerine 1/2 su bardağı suyu ekleyin ve tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte kabaklar yumuşayana kadar pişirin.

Ilık veya soğuk olarak, yanında acı tereyağlı süzme yoğurt ile servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!