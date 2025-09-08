Ege mutfağının en hafif lezzeti: Zeytinyağlı enginar tarifi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.09.2025
Haber Merkezi
Akdeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan zeytinyağlı enginar, hafifliği ve besleyici özellikleriyle sofraların baş tacıdır. Hem sağlıklı hem de çok lezzetli bu tarif, özellikle yaz sofralarına çok yakışır. Peki, Ege mutfağının en hafif lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte zeytinyağlı enginar tarifi...

Enginar, karaciğer dostu ve sindirimi destekleyen faydalı bir sebzedir. Zeytinyağıyla birleştiğinde ortaya hem lezzetli hem de sağlıklı bir yemek çıkar. Özellikle Ege mutfağının vazgeçilmezi olan zeytinyağlı enginar, ister öğle ister akşam yemeklerinde hafif bir ana yemek ya da şık bir meze olarak tercih edilebilir. Peki, Ege mutfağının en hafif lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte zeytinyağlı enginar tarifi...

Malzemeler

  • 6 adet temizlenmiş enginar (taze ya da dondurulmuş)
  • 1 adet büyük boy havuç
  • 1 adet patates
  • 1 su bardağı bezelye (haşlanmış veya konserve)
  • 1 adet kuru soğan
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 limonun suyu
  • 1,5 su bardağı su

Yapılışı

  1. Havuç ve patatesi küp küp doğrayın.
  2. Soğanı küçük parçalar halinde doğrayın.
  3. Temizlenmiş enginarları limonlu suda bekletin ki kararmasın.
  4. Tencereye dizin.
  5. Ayrı bir tavada zeytinyağında soğanı hafifçe kavurun.
  6. Ardından havuç ve patatesi ekleyip birkaç dakika soteleyin.
  7. Son olarak bezelyeleri ekleyin.
  8. Enginarların içine hazırladığınız sebzeleri doldurun.
  9. Üzerine limon suyu, toz şeker, tuz ve suyu ekleyin.
  10. Kısık ateşte enginarlar yumuşayana kadar pişirin (yaklaşık 30-35 dakika).
  11. Piştikten sonra oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
  12. Üzerine ince doğranmış dereotu serpip servis edin.
