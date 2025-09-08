Ege mutfağının en hafif lezzeti: Zeytinyağlı enginar tarifi

Enginar, karaciğer dostu ve sindirimi destekleyen faydalı bir sebzedir. Zeytinyağıyla birleştiğinde ortaya hem lezzetli hem de sağlıklı bir yemek çıkar. Özellikle Ege mutfağının vazgeçilmezi olan zeytinyağlı enginar, ister öğle ister akşam yemeklerinde hafif bir ana yemek ya da şık bir meze olarak tercih edilebilir. Peki, Ege mutfağının en hafif lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte zeytinyağlı enginar tarifi...

Malzemeler

6 adet temizlenmiş enginar (taze ya da dondurulmuş)

1 adet büyük boy havuç

1 adet patates

1 su bardağı bezelye (haşlanmış veya konserve)

1 adet kuru soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 limonun suyu

1,5 su bardağı su

Yapılışı