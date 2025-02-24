Ege mutfağının sevilen lezzeti: İzmir köfte tarifi

Yayınlanma: 24.02.2025 - 16:56

Güncelleme: 24.02.2025 - 16:56

İzmir köfte, yumuşacık köftelerin patatesle buluştuğu, domates sosuyla fırında pişen nefis bir yemektir. Ege mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan bu tarif, hem pratik hem de oldukça doyurucudur. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz İzmir köfte tarifi!

Malzemeler

Köfte için:

500 gram kıyma

1 adet kuru soğan (rendelenmiş)

1 diş sarımsak (rendelenmiş)

2 dilim bayat ekmek içi (ufalanmış)

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

Diğer malzemeler:

3 adet patates (halka halka doğranmış)

2 adet yeşil biber

2 adet domates (rendelenmiş veya doğranmış)

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı sıcak su

Tuz ve karabiber

Yapılışı

Köfteyi hazırlayın: Kıymayı bir kaba alın, üzerine rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta, ekmek içi ve baharatları ekleyerek iyice yoğurun. Köfte harcını 15-20 dakika dinlendirin.

Şekil verin: Dinlenen harçtan küçük, uzun köfteler yaparak şekillendirin.

Patatesleri kızartın: Halka doğradığınız patatesleri az yağda hafifçe kızartın.

Sosu hazırlayın: Tavada sıvı yağı ısıtın, salçayı ekleyip kavurun. Üzerine rendelenmiş domatesi ve sıcak suyu ekleyerek sosu kaynatın.

Tepsiye dizin: Fırın kabına kızarmış patatesleri, köfteleri ve biberleri yerleştirin. Üzerine hazırladığınız sosu gezdirin.

Fırında pişirin: Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirin.

Servis edin: Sıcak servis yaparak bu nefis Ege lezzetinin tadını çıkarın!