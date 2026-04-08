Ege mutfağının yıldızı: Çağla aşı tarifi

Çağla aşı, özellikle Ege ve Akdeniz mutfağında bahar aylarında sıkça yapılan geleneksel bir yemektir. Taze bademin olgunlaşmamış hali olan çağla, kendine has ekşimsi tadıyla bu yemeğe benzersiz bir aroma verir. Hafif ve besleyici olmasıyla öne çıkan çağla aşı, sıcak ya da ılık olarak servis edilebilir.

MALZEMELER

500 gram çağla

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

1 çay bardağı pirinç

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

4 su bardağı su veya et suyu

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞ

Çağlaların dış kabuklarını temizleyin ve ikiye bölün.

Soğanı ince ince doğrayıp zeytinyağında kavurun.

Çağlaları ekleyip birkaç dakika soteleyin.

Üzerine suyu veya et suyunu ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Pirinci ekleyip yumuşayana kadar pişirin.

Ayrı bir kapta yoğurt, yumurta sarısı ve unu çırpın.

Tencereden bir miktar sıcak su alarak terbiyeye ekleyin ve karıştırın.

Terbiyeyi yemeğe yavaş yavaş ekleyin ve karıştırarak birkaç dakika daha pişirin.

Tuzunu ekleyip ocaktan alın.