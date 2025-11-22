Ege'nin ferahlığı sofranızda: Otlu kabak kavurması tarifi

Ege mutfağı, zeytinyağı ve yeşil otlarıyla ünlü bir gastronomi kültürüne sahiptir. Özellikle yaz aylarında hem hafif hem de besleyici yemekler tercih edilir. Otlu Kabak Kavurması, Ege’nin köy sofralarında uzun yıllardır yapılan ancak bölge dışına çok fazla yayılmamış, sade ama güçlü bir lezzet sunan bir yemektir. Kabağın kendi suyunda, zeytinyağıyla buluşarak pişmesi ve üzerine eklenen taze otların aroması sayesinde yemek hem hafif hem de oldukça nefis olur. Modern mutfaklarda pratik ve sağlıklı bir seçenek olarak yeniden ilgi görmeye başlamıştır.

OTLU KABAK KAVURMASI TARİFİ

MALZEMELER

4 adet orta boy kabak

1 büyük soğan

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam taze nane

1 tutam dereotu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı pul biber (opsiyonel)

1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi (Ege’de sık kullanılır, isteğe bağlı)

YAPILIŞI