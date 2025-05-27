Ege'nin lezzet dolu kahvaltılığı: Boyoz tarifi

İzmir mutfağının simgelerinden biri olan boyoz, sabah kahvaltılarının vazgeçilmez tatları arasında yer alır. Kat kat açılan hamurun bol yağ ile yoğrulması ve fırında nar gibi kızarmasıyla elde edilen bu lezzet, özellikle haşlanmış yumurta ve demli çayla birlikte sunulduğunda damaklarda iz bırakır. Peki, Ege'nin bu lezzet dolu kahvaltılığı nasıl yapılır? İşte, enfes boyoz tarifi...





BOYOZ TARİFİ

Malzemeler:

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı su (kontrollü ekleyin)

1 çay bardağı ayçiçek yağı

100 gr tereyağı (eritilmiş)

BOYOZ YAPILIŞI

Unu geniş bir kaba eleyin, ortasını açarak tuz ve suyu yavaş yavaş ilave edin.

Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hazırladığınız hamuru yaklaşık 30 dakika nemli bir bez altında dinlendirin.

Hamuru 10-12 eşit parçaya bölün ve her bezeyi yuvarlayın.

Üzerini örtüp 15 dakika daha dinlendirin.

Her bezeyi elinizle açabildiğiniz kadar ince açın.

Üzerine eritilmiş tereyağı sürerek hamuru zarf gibi katlayın.

Katladığınız hamurları rulo yapın ve içe doğru kıvırarak yuvarlak form kazandırın.

Şekil verdiğiniz hamurları yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Üzerini örtüp 15 dakika daha bekletin.

Ardından önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 25-30 dakika, üzeri altın rengi alana kadar pişirin.

Boyoz, geleneksel olarak yanında haşlanmış yumurta ve ince belli bardakta demli bir çayla servis edilir.

Afiyet olsun!