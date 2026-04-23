Ege'nin miras yemeği: Zeytinyağlı Barbunya Pilaki

Mutfak literatüründe "sabır ve sükunet yemeği" olarak tanımlanan Barbunya Pilaki, Osmanlı’dan günümüze taşınan zeytinyağlı kültürünün en karakteristik temsilcilerinden biridir. Onu sıradan bir baklagil yemeğinden ayıran en temel fark, barbunyaların önceden haşlanarak "kara suyunun" atılması ve soteleme aşamasında kullanılan kaliteli sızma zeytinyağı ile şeker dengesidir.

ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA PİLAKİ TARİFİ

Malzemeler

500 gram taze barbunya (içlenmiş) veya 2 su bardağı kuru barbunya (geceden ıslatılmış)

1 adet büyük boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)

2 adet havuç (halka veya küp doğranmış)

1 adet orta boy patates (küp doğranmış)

3 diş sarımsak (bütün veya iri doğranmış)

Yarım su bardağı sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası (isteğe bağlı yarısı biber salçası)

1 tatlı kaşığı toz şeker (zeytinyağlıların olmazsa olmazıdır)

Tuz ve bir dilim limonun suyu

Üzeri İçin: Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

Yapılışı