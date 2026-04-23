Ege'nin miras yemeği: Zeytinyağlı Barbunya Pilaki

Mutfak literatüründe "sabır ve sükunet yemeği" olarak tanımlanan Barbunya Pilaki, Osmanlı’dan günümüze taşınan zeytinyağlı kültürünün en karakteristik temsilcilerinden biridir. Onu sıradan bir baklagil yemeğinden ayıran en temel fark, barbunyaların önceden haşlanarak "kara suyunun" atılması ve soteleme aşamasında kullanılan kaliteli sızma zeytinyağı ile şeker dengesidir.
ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA PİLAKİ TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram taze barbunya (içlenmiş) veya 2 su bardağı kuru barbunya (geceden ıslatılmış)
- 1 adet büyük boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)
- 2 adet havuç (halka veya küp doğranmış)
- 1 adet orta boy patates (küp doğranmış)
- 3 diş sarımsak (bütün veya iri doğranmış)
- Yarım su bardağı sızma zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı domates salçası (isteğe bağlı yarısı biber salçası)
- 1 tatlı kaşığı toz şeker (zeytinyağlıların olmazsa olmazıdır)
- Tuz ve bir dilim limonun suyu
- Üzeri İçin: Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
Yapılışı
- Barbunyaları bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ekleyip 10-15 dakika haşlayın. Çıkan o koyu renkli suyu süzün. Bu işlem, yemeğin renginin berrak kalması ve sindirim kolaylığı için teknik bir zorunluluktur.
- Geniş bir tencerede zeytinyağının yarısını ısıtın. Soğanları ekleyip şeffaflaşana kadar kavurun, ardından havuçları ve sarımsakları ilave edip 2-3 dakika daha çevirin.
- Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından küp doğranmış patatesleri ve ön haşlaması yapılmış barbunyaları tencereye dahil edin.
- Şekeri ve tuzu ekleyin. Barbunyaların üzerini 2 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın ve barbunyalar lokum gibi yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika ağır ateşte pişirin.
- Yemek pişmeye yakınken limon suyunu ve kalan zeytinyağını ekleyin. Zeytinyağının bir kısmını çiğden eklemek, yemeğin parlamasını ve aromanın korunmasını sağlar.
- Ocağı kapatın ve yemeği oda sıcaklığına gelene kadar tenceresinde dinlendirin. Mümkünse buzdolabında bir gece bekletin.