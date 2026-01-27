Ege'nin nefis zeytinyağlısı: Pazı dolması tarifi

Zeytinyağlı yemeklerin baş tacı Ege mutfağından gelen Pazı Dolması, zeytinyağının ve bol yeşilliğin birleşimiyle sofralarınızı taçlandıracak. Pazı yapraklarının yumuşaklığı ve iç harcının lezzeti bir araya geldiğinde, hem doyurucu hem de sağlıklı bir yemek ortaya çıkıyor. İç harcı, pirinç ve baharatlarla zenginleşirken, zeytinyağı ve limon ile lezzet bulur. Hem ana yemek olarak hem de meze olarak servis edilebilecek harika bir seçenek.

PAZI DOLMASI TARİFİ

Malzemeleri

İç Harcı İçin:

1 su bardağı pirinç

1 adet soğan (ince doğranmış)

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1/2 su bardağı doğranmış dereotu

1/2 su bardağı doğranmış taze nane

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1/2 çay bardağı kuş üzümü (isteğe bağlı)

1/4 su bardağı fıstık (isteğe bağlı)

1 bağ pazı (yaprakları temizlenmiş ve sapları kesilmiş)

Pişirme İçin:

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

1 adet limon (suyu)

Yapılış