Ege'nin nefis zeytinyağlısı: Pazı dolması tarifi

Zeytinyağlı yemeklerin baş tacı Ege mutfağından gelen Pazı Dolması, zeytinyağının ve bol yeşilliğin birleşimiyle sofralarınızı taçlandıracak. Pazı yapraklarının yumuşaklığı ve iç harcının lezzeti bir araya geldiğinde, hem doyurucu hem de sağlıklı bir yemek ortaya çıkıyor. İç harcı, pirinç ve baharatlarla zenginleşirken, zeytinyağı ve limon ile lezzet bulur. Hem ana yemek olarak hem de meze olarak servis edilebilecek harika bir seçenek.
PAZI DOLMASI TARİFİ
Malzemeleri
İç Harcı İçin:
- 1 su bardağı pirinç
- 1 adet soğan (ince doğranmış)
- 1/2 çay bardağı zeytinyağı
- 1/2 su bardağı doğranmış dereotu
- 1/2 su bardağı doğranmış taze nane
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1/2 çay bardağı kuş üzümü (isteğe bağlı)
- 1/4 su bardağı fıstık (isteğe bağlı)
- 1 bağ pazı (yaprakları temizlenmiş ve sapları kesilmiş)
Pişirme İçin:
- 1/2 su bardağı zeytinyağı
- 1 su bardağı sıcak su
- 1 adet limon (suyu)
Yapılış
- İç harcı hazırlayın: Bir tavada zeytinyağını ısıtın, doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından pirinci ekleyin ve birkaç dakika karıştırarak kavurun. Baharatları, kuş üzümünü, fıstığı, dereotunu ve naneyi ekleyip karıştırın. Son olarak, 1 su bardağı sıcak suyu ekleyip pirinçler şişene kadar kısık ateşte pişirin. Pişen harcı ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
- Pazı yapraklarını hazırlayın: Pazı yapraklarının saplarını dikkatlice kesin. Büyük ve yumuşak olan pazı yapraklarını sıcak suda 2-3 dakika haşlayın, ardından hemen soğuk suya alarak şoklayın. Bu, yaprakların daha yumuşak olmasını sağlar. Haşlanan yaprakları süzün.
- Pazı dolmalarını sarın: Bir pazı yaprağını düz bir zemine serin. Yaprağın alt kısmına (sap kısmına) 1 yemek kaşığı iç harcını koyun. Yaprağı önce kenarlardan kapatın, sonra alt kısmını yukarıya doğru sararak sıkı bir dolma oluşturun. Tüm yaprakları ve harcı bitirene kadar bu işlemi tekrarlayın.
- Pişirme işlemi: Sarılmış pazı dolmalarını geniş bir tencereye dizin. Üzerine zeytinyağını ve sıcak suyu dökün. Limon suyunu da ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Dolmaların yumuşaması ve iç harcın iyice pişmesi gerektiğinden, pişirme süresine dikkat edin.
- Servis edin: Pazı dolmalarını sıcak olarak servis edin. İsteğe göre yanında yoğurtla veya taze limon dilimleriyle sunabilirsiniz.