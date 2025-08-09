Ege'nin şifa dolu lezzeti: Şevketi bostan tarifi

Şevketi bostan, Ege mutfağının en sevilen yabani otlarından biridir. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan bu özel yemek, zeytinyağlı veya etli olarak hazırlanabilir. Hafif ekşimsi tadıyla sofralarınıza ferah bir dokunuş katacak şevketi bostanı evde kolayca yapabilirsiniz.

ŞEVKETİ BOSTAN NEDİR?

Şevketi bostan, Ege bölgesinde yaygın olarak yetişen, kıymetli ve besleyici bir yabani ottur. Genellikle zeytinyağlı veya etli olarak pişirilen bu ot, kendine has hafif ekşimsi tadıyla dikkat çeker.

MALZEMELER

500 gram şevketi bostan (yıkanmış ve doğranmış)

1 adet orta boy soğan (ince doğranmış)

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

200 gram kuşbaşı kuzu eti (isteğe bağlı)

1 adet orta boy domates (rendelenmiş veya doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

1 çay bardağı sıcak su

Yarım limon suyu (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Eğer et kullanacaksanız, tencereye zeytinyağını alıp soğanları kavurun. Ardından kuşbaşı eti ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Domates ve domates salçasını ekleyip karıştırın.

Doğranmış şevketi bostanı tencereye ilave edin ve birkaç dakika birlikte kavurun.

Tuz, karabiber ve sıcak suyu ekleyip kısık ateşte, şevketi bostan yumuşayıncaya kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Ocaktan almadan önce isteğe bağlı olarak limon suyunu gezdirin. Bu, yemeğe ferah ve hafif ekşi bir tat katacaktır