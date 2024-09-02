Ege'nin lezzeti: Girit ezmesi tarifi

Yayınlanma: 02.09.2024 - 15:25

Güncelleme: 02.09.2024 - 15:25

Yunan adalarından Girit'e özgü bu meze, genellikle zeytinyağı, yoğurt, lor peyniri gibi hafif ve besleyici malzemelerle hazırlanır. Özellikle yaz aylarında, ferahlatıcı etkisiyle sofraların vazgeçilmezi haline gelir. İşte adım adım Girit mezesi tarifi:

Malzemeler

1 su bardağı süzme yoğurt

100 gram lor peyniri

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 avuç taze nane yaprağı (ince kıyılmış)

1 avuç dereotu (ince kıyılmış)

1 avuç taze kekik (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için kırmızı pul biber ve zeytinyağı

Hazırlık Aşaması

Peynir ve Yoğurdu Hazırlayın:

Bir karıştırma kabına süzme yoğurdu alın. Üzerine lor peynirini ekleyin. Eğer lor peyniriniz tuzsuzsa, damak zevkinize göre biraz daha tuz ekleyebilirsiniz. Bu iki malzemeyi güzelce karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Sarımsak ve Yeşillikleri Ekleyin:

Ezilmiş sarımsakları, ince kıyılmış nane, dereotu ve varsa taze kekiği yoğurt ve lor karışımına ekleyin. Bu aşamada malzemelerin iyice karışması için karıştırmaya devam edin.

Baharatlar ve Limon Suyu:

Karışıma zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyin. Tüm malzemeleri homojen bir şekilde karıştırın. Zeytinyağı, Girit mezesi tarifinde önemli bir rol oynar ve mezeye hafif bir doku kazandırır.

Sunum ve Servis:

Hazırladığınız mezeyi servis tabağına alın. Üzerine biraz daha zeytinyağı gezdirin ve kırmızı pul biber ile süsleyin. İsterseniz birkaç nane yaprağıyla da mezeyi renklendirebilirsiniz. Girit mezesi, genellikle soğuk olarak servis edilir ve yanında kızarmış ekmek veya pita ekmeği ile mükemmel bir uyum sağlar.