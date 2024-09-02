30 dakikada hazırlayabileceğiniz taşımalık lezzet: Sandviç poğaça tarifi...
Sandviç poğaça, hem pratik hem de lezzetli bir atıştırmalık arayanlar için ideal bir tarif. Yumuşacık hamuru ve iç malzemesiyle günün her saatinde keyifle tüketilebilecek bu poğaça, özellikle kahvaltılarda ve çay saatlerinde sofraların vazgeçilmezi olur.
Sandviç poğaça, aynı zamanda çocukların beslenme çantalarına koymak için de harika bir alternatiftir. Hazırladığınız poğaçaları taze taze tüketebileceğiniz gibi, ertesi gün de yumuşaklığını korur. Peki, 30 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes taşımalık lezzet nasıl yapılır? İşte, sandviç poğaça tarifi...
SANDVİÇ POĞAÇA TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
1 su bardağı ılık su
1 su bardağı ılık süt
1,5 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 paket instant maya
2 yemek kaşığı sıvı yağ
5 - 5,5 su bardağı un
Arası için:
1/3 su bardağı sıvı yağ
Üzeri için:
1 adet yumurta sarısı
2 yemek kaşığı çörek otu (isteğe bağlı)
Servis için:
100 gram beyaz peynir
100 gram kaşar peyniri
2 adet salatalık
1 adet domates
1/4 demet maydanoz
5-6 adet marul yaprağı
SANDVİÇ POĞAÇA YAPILIŞI
Un hariç hamur için gerekli olan tüm malzemeleri bir yoğurma kabına alın ve güzelce karıştırın.
Unu azar azar ilave ederek, ele yapışmayan kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene dek yoğurun.
Hazırladığınız hamurun üstünü streç filmle kapatın ve ılık bir yerde 30 dakika kadar mayalanmaya bırakın.
Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle tezgaha yayın.
Üzerine yağ sürün,ikiye katlayın.
Tekrar yağ sürün,dörde katlayın.
Fırın tepsisine dizerek üzerine yumurta sarısı sürün.
180 derece fırında kızarana kadar 30 dakika pişirin.
Sandviç poğaçalarınız fırından çıktıktan sonra soğumalarını bekleyin ve aralarını; kaşar, maydanoz, salatalık ve domatesle süsleyerek servis edin.
Afiyet olsun!
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