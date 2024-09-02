30 dakikada hazırlayabileceğiniz taşımalık lezzet: Sandviç poğaça tarifi...

Sandviç poğaça, hem pratik hem de lezzetli bir atıştırmalık arayanlar için ideal bir tarif. Yumuşacık hamuru ve iç malzemesiyle günün her saatinde keyifle tüketilebilecek bu poğaça, özellikle kahvaltılarda ve çay saatlerinde sofraların vazgeçilmezi olur.