15 dakikada hazırlayabileceğiniz hem sağlıklı hem de pratik lezzet: Fit kurabiye tarifi
Fit kurabiye, sağlıklı beslenmeyi tercih edenler için harika bir alternatif sunar. Geleneksel kurabiyeler genellikle bol miktarda şeker, un ve yağ içerirken, fit kurabiyeler bu malzemelerin daha sağlıklı versiyonlarını kullanarak hazırlanır. Bu kurabiyeler, hem lezzetli hem de besleyici bir atıştırmalık arayanlar için idealdir.
Bu kurabiyeler, düşük kalorili olmaları ve protein, lif açısından zengin olmaları nedeniyle diyet yapanlar ve sporcular için de uygundur. Hem lezzetli hem de sağlıklı bir atıştırmalık arayanlar için fit kurabiye, tatlı krizlerini bastırmak için mükemmel bir seçimdir. Peki, 15 dakikada hazırlayabileceğiniz hem sağlıklı hem de pratik bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes fit kurabiye tarifi...
FİT KURABİYE TARİFİ
Malzemeler:
1 su bardağı yulaf ezmesi
1 su bardağı badem unu (veya hindistan cevizi unu)
2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı (eritilmiş)
1/4 su bardağı bal (veya agave şurubu)
1 adet olgun muz (ezilmiş)
1 çay kaşığı vanilya özütü
1/2 çay kaşığı kabartma tozu
1/4 çay kaşığı tarçın
1/4 su bardağı kuru üzüm veya doğranmış kuru meyve (isteğe bağlı)
1/4 su bardağı doğranmış ceviz veya fındık (isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı chia tohumu (isteğe bağlı)
FİT KURABİYE YAPILIŞI
Fırınınızı 180 dereceye (350°F) ayarlayarak önceden ısıtın.
Bir karıştırma kabında yulaf ezmesi, badem unu, kabartma tozu, tarçın ve chia tohumunu (kullanıyorsanız) birleştirip karıştırın.
Başka bir kapta ezilmiş muzu, eritilmiş hindistan cevizi yağını, balı ve vanilya özütünü karıştırın.
Islak malzemeleri kuru malzemelerin üzerine dökün ve iyice karıştırın.
Karışım, hafif yapışkan bir hamur haline gelecektir.
İsteğe bağlı olarak kuru üzüm, doğranmış ceviz veya fındık gibi ek malzemeleri ekleyin ve karıştırın.
Hazırladığınız hamurdan küçük parçalar alarak elinizle yuvarlayın ve hafifçe bastırarak kurabiye şekli verin.
Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
Önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika kadar, kurabiyelerin kenarları hafifçe kızarana kadar pişirin.
Kurabiyeleri fırından çıkarıp bir süre tepside soğumaya bırakın.
Ardından servis edebilirsiniz.
Bu fit kurabiyeler, hem tatlı krizlerinizi sağlıklı bir şekilde bastıracak hem de enerji verecektir.
Afiyet olsun!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ahu Tuğba, ABD’deki evinde ölü bulundu
- Uzman çavuşları ‘kiralayıp’ darbettirdi!
- Kayıp Narin soruşturmasında yeni gelişme
- Zapsu: Ya Mehmet Şimşek ya faşizm
- İstanbul’un ortasında Yargıtay savcısına saldırdılar!
- ABD'li dev banka 'Türkiye' tahminini değiştirdi
- Cezaevinden çıkınca yine dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
- Emekli aylıkları için 4 farklı senaryo
- Ece Üner, Narin'in köyündeki bir ayrıntıya dikkat çekti
- Şanlıurfa Belediye Başkanı partisinden istifa etti