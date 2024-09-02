15 dakikada hazırlayabileceğiniz hem sağlıklı hem de pratik lezzet: Fit kurabiye tarifi

Bu kurabiyeler, düşük kalorili olmaları ve protein, lif açısından zengin olmaları nedeniyle diyet yapanlar ve sporcular için de uygundur. Hem lezzetli hem de sağlıklı bir atıştırmalık arayanlar için fit kurabiye, tatlı krizlerini bastırmak için mükemmel bir seçimdir. Peki, 15 dakikada hazırlayabileceğiniz hem sağlıklı hem de pratik bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes fit kurabiye tarifi...