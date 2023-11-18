Ege'nin lezzeti: Paşa böreği nasıl yapılır?
MasterChef All Star'ın Aydın'da yapılan çekimlerinde yöreye özgü yemekler yapıldı. Gecenin en merak edilen yemeği ise paşa böreği oldu. Peki, Paşa böreği nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?
MasterChef paşa böreği tarifi MasterChef izleyicileri tarafından merak edildi. Ege mutfağının en sevilen lezzetlerinden olan bu böreğim tarifi araştırılmaya başlandı. Peki, Paşa böreği nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?
Paşa Böreği Malzemeleri
- 1 kg un
- 3 yumurta
- 1 fincan zeytinyağı veya ay çiçek yağı
- ½ kg taze dana kıyması
- ½ kg yoğurt
- Bir su bardağı çam fıstığı
- 2 bardak et suyu
- Yarım demet maydanoz
- karabiber, kırmızı tozbiber, tuz
Paşa Böreği tarifi
Önce biraz yağ, karabiber varsa çam fıstığı ve maydanoz karıştırılarak bir tavada kavrulur. Un sadece yumurta ile yoğurulur. Bir yemek tabağı çapında yarım santim kalınlığında yufkalar açılır. (Sekiz tane kadar). Her biri teker teker tavada kızartılır. Geniş bir kapta et suyu kaynatılır. Daha önce pişirilen yufkalar et suyunda her iki tarafı ıslanarak tek tek kabartılır. Aralarına hazırlanan kavrulmuş kıymalar konan 3 yufkanın en üstüne yeniden kıyma ve yoğurt konulur. Tereyağı ile tavada kızdırılan kırmızıbiberle hazırlanan renkli sos üzerine gezdirilir. Sıcak olarak servis yapılır.
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