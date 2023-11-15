Ev yapımı lezzetin taçlandığı tarif: Shepherd's Pie

Yayınlanma: 15.11.2023 - 10:18

Güncelleme: 15.11.2023 - 10:18

Soğuk hava bastırdığında ve içimizi ısıtacak bir lezzet aradığımızda, Shepherd's Pie tam da aradığımız lezzet şöleni. İngiliz mutfağından gelen bu geleneksel tarif, kıymalı harç ve üzerini örttüğümüz püre patatesle mükemmel bir uyum yakalıyor. Hem doyurucu hem de kolay hazırlanan bu yemek, sıcak fırından çıktığında evinizi mis gibi kokularla dolduracak. Peki, Shepherd's Pie nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

Malzemeler:

500 gram kıyma (kuzu, dana veya tavuk tercihe bağlı)

1 büyük soğan, doğranmış

2 havuç, rendelenmiş veya doğranmış

2 diş sarımsak, ezilmiş

2 yemek kaşığı un

400 ml et suyu veya tavuk suyu

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı Worcestershire sosu

Tuz, karabiber, kurutulmuş kekik (tatmak için)

4 su bardağı püre patates

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı:

1. Kıymalı Harcın Hazırlanması:

Geniş bir tavada orta ateşte kıymayı kavurun. Yağ salınca doğranmış soğanı ekleyin ve pembeleşene kadar soteleyin.

Ardından rendelenmiş havuçları ve ezilmiş sarımsakları ekleyin. Havuçlar yumuşayana kadar pişirin.

Unu ekleyip karıştırın ve birkaç dakika kadar pişirin.

Et suyu, domates salçası, Worcestershire sosu, tuz, karabiber ve kekik ekleyin. Karışımı kısık ateşte kıvam alana kadar pişirin.

2. Püre Patatesin Hazırlanması:

Ayrı bir tencerede patatesleri haşlayın. Haşlandıktan sonra ezerek püre haline getirin.

Püreye tuz ve karabiber ekleyin, iyice karıştırın.

3. Shepherd's Pie'nin Oluşturulması:

Kıymalı harcı, yağlı kağıt serili bir fırın kabına dökün.

Üzerine hazırladığınız püre patatesi düzgün bir şekilde yayın.

Çatal yardımıyla püre patatesin üzerine desenler yapın.

Rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin.

4. Pişirme:

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzeri iyice kızarana kadar pişirin (yaklaşık 25-30 dakika).

5. Servis:

Fırından çıkan Shepherd's Pie'yi biraz dinlendirin ve dilimleyerek sıcak servis yapın. Yanında taze yeşilliklerle süsleyebilirsiniz.

Shepherd's Pie, sıcak ve doyurucu bir öğün sunan, lezzetli bir ev yapımı tariftir. Afiyet olsun!