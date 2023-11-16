İncecik hamurun şahane dansı: Kalburabastı tarifi...

Yayınlanma: 16.11.2023 - 15:45

Güncelleme: 16.11.2023 - 15:45

Kalburabastı, Türk mutfağının öne çıkan tatlılarından biridir. Hem görsel olarak çekici hem de lezzetli olan bu tatlı, ince bir hamurun kalıp yardımıyla şekil verilmesiyle elde edilir. İşte, kalburabastı tarifini adım adım hazırlayarak, bu eşsiz lezzeti sofralarınıza taşımanın keyfini yaşayabilirsiniz.

Malzemeler:

250 gram margarin veya tereyağı

1 su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı yoğurt

1 yumurta (sarısı içine, beyazı üzerine)

Yarım su bardağı irmik

Yarım su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

İç harcı için ceviz veya fındık içi

Yapılışı:

Hamur Hazırlığı:

Margarini veya tereyağını bir kaba alın. Üzerine sıvı yağı, yoğurdu, yumurta sarısını, irmiği ve yoğurdu ekleyin.

Kabartma tozunu da ekledikten sonra yavaş yavaş un ilave ederek yumuşak bir hamur yoğurun.

İç Harcın Hazırlığı:

Ceviz veya fındık içini uygun bir kapta hazırlayın.

Şekil Verme:

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.

Kalıbınıza alınan hamur parçasını bastırarak düz bir yüzey elde edin.

Ortasına iç harcından koyup, hamuru iki kenardan kapatın.

Pişirme:

Hazırladığınız kalburabastıları yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak yerleştirin.

Üzerlerine yumurta beyazı sürün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin.

Servis:

Fırından çıkan kalbur bastıları oda sıcaklığına geldikten sonra servis edebilirsiniz.

Kalburabastı tarifi ile misafirlerinizi, ailenizi veya kendinizi ödüllendirin. Afiyet olsun!