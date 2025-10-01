Ekim ayında hangi balıklar yenir? Mevsimin en lezzetli balıkları

Sonbaharın serin sularında balık bereketi artıyor. Ekim ayı, hem lezzeti hem de besin değeri en yüksek balıkların sofralara geldiği dönemlerden biri. Uzmanlara göre bu ayda özellikle yağ oranı artan balıklar, hem damak zevkine hitap ediyor hem de sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası oluyor.

EKİM AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BALIKLAR

Palamut: Ekim ayı, palamutun en lezzetli olduğu dönemlerden biri. Izgara ya da buğulama olarak tüketilebilir.

Lüfer: Av yasağının kalkmasıyla sofralara gelen lüfer, Ekim ayında en yağlı ve lezzetli halini alır.

Çinekop: Lüferin küçük boyu olan çinekop, kızartma ya da ızgara yapıldığında sofralara eşsiz bir tat sunar.

İstavrit: Ekonomik fiyatı ve bol bulunmasıyla tercih edilen istavrit, kızartmasıyla mevsimin favorilerindendir.

Hamsi: Karadeniz’in vazgeçilmezi hamsi, Ekim ayından itibaren tezgâhlarda bolca görülmeye başlar.

Mezgit: Beyaz etiyle çocukların da rahatlıkla tüketebileceği mezgit, tava ya da fırın yemekleri için idealdir.

Kefal: Özellikle buğulamasıyla sofralarda kendine yer bulan kefal, Ekim ayında oldukça lezzetlidir.

BALIK TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Balığın taze olmasına özen gösterin.

Mümkünse balıkları mevsiminde tüketin.

Kızartma yerine fırın ya da ızgara yöntemlerini tercih edin.