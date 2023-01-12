Ekmeğin küflenmesi nasıl önlenir?

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 12:21

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 12:21

Ekmek tüketiminin ve israfının had safhada olduğu ülkemizde ekmek israfını engellemeye dair yapılabilecek ilk yöntem doğru saklamak. Kısa süre içerisinde tüketilmesi gereken ekmekler, zaman geçtikçe bayatlamaya ve küflenmeye başlar. Peki, ekmeğin raf ömrünü uzatmak ve küflenmesini önlemek için ne yapmak gerekir? İşte, ekmeğin küflenmesini önlemek için uygulanan yöntemler:





EKMEĞİ EN FAZLA 2 GÜN ODA SICAKLIĞINDA SAKLAYIN

Oda sıcaklığı 20 derece civarında olmalıdır. Ekmek kiler veya ekmeklik gibi doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır.

FAZLA EKMEĞİ DONDURUN

Tüketebileceğinden daha fazla ekmeğin varsa onu saklamanın en iyi yolu buzdolabında dondurmaktır. Ekmeğin dondurulmasıyla sıcaklık, ekmeğin bayatlamasını durdurur ve donmuş ekmeği ısıtınca ilk gün gibi taze tüketilebilir.

SICAK EKMEĞE DİKKAT!

Fırından aldığınız veya evde yaptığınız ekmekleri sıcakken asla poşetlemeyin, önce mutlaka oda sıcaklığına gelene dek soğutun.

EKMEKLİK (EKMEK SAKLAMA KUTUSU) ÖNEMLİ!

Ekmeği saklamak için plastik poşetler yerine hava almayan ekmek saklama kutularını tercih edin. Ekmeğin küflenmemesi için ekmek kutusunu 15 günde bir sirkeli su ile silin. Sirkeli su bakteri ve küflerin oluşumunu engeller.

KÜFLENEN EKMEK TÜKETİLİR Mİ?

Küflenmiş ekmek hiçbir şekilde tüketilmemelidir. Bu durum ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.