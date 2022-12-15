Mutfakta zaman kazandıran pratik öneriler
İşten eve geldiğinizde kısa sürede hem pratik, hem sağlıklı, hem de doyurucu yemekler hazırlamak istemez misiniz?
Mutfakta size zaman kazandıracak önerileri sizin için derledik.
BAKLİYATLARI ÖNCEDEN HAŞLAYIN
Nohut, kuru fasulye, barbunya gibi bakliyatları haşlayıp porsiyonlara ayırdıktan sonra derin dondurucuya kaldırın.Yemek yapmak istediğinizde derin dondurucudan çıkarıp, besleyici bir öğün hazırlayabilirsiniz.
ETİNİZİ PORSİYONLARA BÖLDÜRÜN
Kasabınızdan ve marketten et ürünleri alışverişi yaptığınızda aldığınız malzemeleri birer yemeklik olacak şekilde porsiyonlara ayırıp derin dondurucuya yerleştirin. Böylece pişirmek istediğiniz zaman daha kısa sürede çözünmelerini sağlarsınız.
BUZDOLABINDA KÖFTENİZ MUHAKKAK OLSUN
Vaktiniz olduğunda fazla miktarda kıyma alıp köfte harcı hazırlayın ve şekillendirdikten sonra istediğiniz sayıda olacak şekilde buzdolabı poşetlerine koyup derin dondurucuya kaldırın. Kullanacağınız kadarını derin dondurucudan alıp buzdolabının içinde çözdürün.
HAVUÇ, SOĞAN, SARIMSAĞI BİR KEREDE HAZIRLAYIP, DONDURUN
Fazla miktarda alınan havuç, soğan, sarımsak gibi malzemeleri bir anda tüketmemiz pek mümkün değil. Bu malzemelerin fazlalarını yıkayıp, temizleyip kullanım şekline göre doğrayıp buzdolabı poşetlerine yerleştirin. Bu şekilde derin dondurucuya ya da buzluğa atarak haftalarca saklayabilir ve istediğiniz an taptaze kullanabilirsiniz.
YEŞİLLİKLERİN ÖMRÜNÜ UZATIN
Buzdolabında yeşil sebzelerinizi saklarken üzerine bir parça kağıt havlu koyun. Böylece sebzelerin üzerindeki fazla nemi almış olacaksınız. Bozulmuş sebzelerle zaman kaybetmezsiniz.
SALATA SOSLARI
Damak tadınıza göre yağ-limon-sirke veya dilediğiniz gibi hazırladığınız salata soslarını cam kavanozlara koyup buzdolabında saklayabilir ve ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz.
SANDVİÇ İÇİN SEVDİĞİNİZ MALZEMELERİ HAZIRLAYIN
Sevdiğiniz sandviç malzemelerini önceden dilimleyip hava almayan saklama kaplanına bölüştürün. Böylece çok kısa sürede sandviç hazırlayabilirsiniz.
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