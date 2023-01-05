Az malzemeli pratik tavuk tarifleri
Her yemeğe lezzet katan tavuk, Türk mutfağında oldukça seviliyor. Lezzetli, ekonomik ve hızlı pişmesinden dolayı daha çok tercih ediliyor. Dolayısıyla birçok yemek tarifinde tavuk görmek mümkün. Birkaç çeşit baharat, patates, havuç gibi evde her zaman olan sebzeler veya krema ile dakikalar içinde kolayca tavuk yemeği hazırlayabilirsiniz.
Haşlayarak, kızartarak, fırında ya da tavada tüketebileceğiniz tavuk lezzetli olduğu kadar besleyicide. İşte sizlere, işten eve geldiğinizde hiç vakit kaybetmeden, ekonomik ve kolaylıkla hazırlayabileceğiniz az malzemeli, lezzetli pratik tavuk tarifleri…
PEKMEZ SOSLU TAVUK
Malzemeler
500 gram tavuk kuşbaşı
2 diş sarımsak
5 yemek kaşığı ketçap
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım çay bardağı üzüm pekmezi
1 yemek kaşığı sirke
Kırmızı pul biber
Tuz
Karabiber
Yapılışı
Bir tavada tavukları, zeytinyağı ile 10-15 dakika soteleyin. Sarımsakları ilave edin sotelemeye devam edin.
Ayrı bir kasede ketçap, pekmez ve sirkeyi karıştırın. Sosu tavukların üzerine dökün. 1-2 dakika daha
çevirip, ocağın altını kapatın. Üzerine susam ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.
TAVUK ŞİNİTZEL
Malzemeler
4 parça kemiksiz tavuk göğsü
2 adet yumurtanın sarısı
1 çorba kaşığı un
Yarım su bardağı galeta unu
Tuz, karabiber
Yapılışı
Öncelikle tavuk göğsünüzü satın alırken, kasabınıza tavuklarınızı döverek incelmesini
söyleyin. Ya da evde etleri et tokmağı ile döverek inceltin. Bir kapta yumurta sarılarını
iyice çırpın. Unu ekleyip tekrar çırpın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Tavuk etlerini
yumurta sarısına bulayın. Ardından galeta ununa bulayın. Kızgın yağda her iki tarafını da
kızartın. Patates kızartması, haşlama patates veya yeşil bir salata ile servis yapabilirsiniz.
Afiyet olsun.
RENKLİ BİBERLİ TAVUK
Malzemeler
1 adet tavuk gögsu
1 adet kırmızı-sarı-yeşil biber
1 adet soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber
Pul biber
Kekik
Yapılışı
Tavuk göğsünü ve biberleri jülyen şeklinde doğrayın. Genisçe bir tavaya zeytinyağını ekleyin. Biraz
ısınınca tavuk etlerini atıp yüksek ateşte soteleyin. Sotelediğimiz tavuk etlerini tavadan alın. Aynı tavada
soğanı ve biberleri soteleyin. Sonrasında tavuk ve biberleri buluştup karıştırın. Tuzu ve diğer baharatları
ekleyip, 1-2 dakika daha soteleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
FIRIN POŞETİNDE TAVUK BAGET
Malzemeler
8 adet tavuk baget
3 çorba kaşığı soya sosu
2 adet soğan
2 diş sarımsak
2 adet havuç
2 adet patates
Tuz, karabiber
Kekik, pul biber
Yapılışı
Tavuk butlarını geniş bir kaba alıp üzerine soya sosu, karabiber, kekik ve pul biber ekleyip karıştırın.
Havuç, soğan ve patates ve sarımsağı temizleyip iri iri doğrayın. Malzemenin tavukla birleştirip karıştırın.
Fırın poşetine tavuk ve sebzeleri yerleştirin. Ağzını torbayla verilen klipsle iyice kapatın. Bir fırın tepsisine
yerleştirin. Torbanın üzerini birkaç yerinden delin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika
pişirin. Afiyet olsun.
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