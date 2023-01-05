Az malzemeli pratik tavuk tarifleri

05 Ocak 2023 Perşembe, 11:22

Haşlayarak, kızartarak, fırında ya da tavada tüketebileceğiniz tavuk lezzetli olduğu kadar besleyicide. İşte sizlere, işten eve geldiğinizde hiç vakit kaybetmeden, ekonomik ve kolaylıkla hazırlayabileceğiniz az malzemeli, lezzetli pratik tavuk tarifleri…

PEKMEZ SOSLU TAVUK

Malzemeler

500 gram tavuk kuşbaşı

2 diş sarımsak

5 yemek kaşığı ketçap

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay bardağı üzüm pekmezi

1 yemek kaşığı sirke

Kırmızı pul biber

Tuz

Karabiber

Yapılışı

Bir tavada tavukları, zeytinyağı ile 10-15 dakika soteleyin. Sarımsakları ilave edin sotelemeye devam edin.

Ayrı bir kasede ketçap, pekmez ve sirkeyi karıştırın. Sosu tavukların üzerine dökün. 1-2 dakika daha

çevirip, ocağın altını kapatın. Üzerine susam ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

TAVUK ŞİNİTZEL

Malzemeler

4 parça kemiksiz tavuk göğsü

2 adet yumurtanın sarısı

1 çorba kaşığı un

Yarım su bardağı galeta unu

Tuz, karabiber

Yapılışı

Öncelikle tavuk göğsünüzü satın alırken, kasabınıza tavuklarınızı döverek incelmesini

söyleyin. Ya da evde etleri et tokmağı ile döverek inceltin. Bir kapta yumurta sarılarını

iyice çırpın. Unu ekleyip tekrar çırpın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Tavuk etlerini

yumurta sarısına bulayın. Ardından galeta ununa bulayın. Kızgın yağda her iki tarafını da

kızartın. Patates kızartması, haşlama patates veya yeşil bir salata ile servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.

RENKLİ BİBERLİ TAVUK

Malzemeler

1 adet tavuk gögsu

1 adet kırmızı-sarı-yeşil biber

1 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Pul biber

Kekik

Yapılışı

Tavuk göğsünü ve biberleri jülyen şeklinde doğrayın. Genisçe bir tavaya zeytinyağını ekleyin. Biraz

ısınınca tavuk etlerini atıp yüksek ateşte soteleyin. Sotelediğimiz tavuk etlerini tavadan alın. Aynı tavada

soğanı ve biberleri soteleyin. Sonrasında tavuk ve biberleri buluştup karıştırın. Tuzu ve diğer baharatları

ekleyip, 1-2 dakika daha soteleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

FIRIN POŞETİNDE TAVUK BAGET

Malzemeler

8 adet tavuk baget

3 çorba kaşığı soya sosu

2 adet soğan

2 diş sarımsak

2 adet havuç

2 adet patates

Tuz, karabiber

Kekik, pul biber

Yapılışı

Tavuk butlarını geniş bir kaba alıp üzerine soya sosu, karabiber, kekik ve pul biber ekleyip karıştırın.

Havuç, soğan ve patates ve sarımsağı temizleyip iri iri doğrayın. Malzemenin tavukla birleştirip karıştırın.

Fırın poşetine tavuk ve sebzeleri yerleştirin. Ağzını torbayla verilen klipsle iyice kapatın. Bir fırın tepsisine

yerleştirin. Torbanın üzerini birkaç yerinden delin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika

pişirin. Afiyet olsun.