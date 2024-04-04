Ekonomik ve lezzetli: Bisküvi pastası tarifi
Tatlı yapmak keyifli olsa da bazen pahalı malzemelerle dolu tarifler bütçeyi zorlayabilir. İşte bu noktada ev yapımı bisküvi pastası devreye giriyor. Ekonomik ve kolay hazırlanan bu tarif, herkesin evinde bulunan malzemelerle yapılabilir ve son derece lezzetlidir. İşte, ekonomik ve lezzetli Bisküvi pastası tarifi...
Tatlı yapmak her zaman keyiflidir, ancak bazen pahalı malzemelerle dolu karmaşık tarifler yerine daha ekonomik ve pratik bir seçenek ararız. İşte tam da bu noktada bisküvi pastası devreye girer. Hem ekonomik hem de lezzetli olan bu tarif, evde kolayca hazırlanabilir ve herkesin beğenisini kazanır. İşte, ekonomik ve lezzetli Bisküvi pastası tarifi..
BİSKÜVİ PASTASI TARİFİ
Malzemeler
- 3 yemek kaşığı un
- 4 yemek kaşığı kakao
- 1 su bardağı toz şeker
- 6 su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 paket vanilya
- 3 paket petibör bisküvi
Yapılış
- İlk olarak muhallebimizi hazırlayalım. Bunun için uygun bir tencereye un, kakao, toz şeker ve sütü alalım ve karıştıralım.
- Tencereyi ocağa alalım ve muhallebi koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirelim.
- Koyulaşan muhallebimizi ocaktan alalım, içerisine tereyağı ve vanilyayı ekleyerek karıştıralım.
- Orta boy kare borcama petibör bisküvimizden bir sıra dizelim.
- Üzerine hazırladığımız muhallebiyi boşaltarak yayalım.
- Muhallebiyi yaydıktan sonra 2. kata geçelim.
- Aynı işlemi uygulayarak 4 kat bisküvi 4 kat muhallebi olacak şekilde pastamızı tamamlayalım.
- Oda sıcaklığına geldikten sonra pastayı en az 2 saat buzdolabında bekletelim.
- Pastamızı dolaptan aldıktan sonra üzerine rondodan geçirilmiş bisküvilerle kaplayalım.
- Daha sonra dilimleyip süsleyerek servis edelim.
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