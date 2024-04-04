Yayınlanma: 04.04.2024 - 13:09

Güncelleme: 04.04.2024 - 13:09

Tatlı yapmak her zaman keyiflidir, ancak bazen pahalı malzemelerle dolu karmaşık tarifler yerine daha ekonomik ve pratik bir seçenek ararız. İşte tam da bu noktada bisküvi pastası devreye girer. Hem ekonomik hem de lezzetli olan bu tarif, evde kolayca hazırlanabilir ve herkesin beğenisini kazanır. İşte, ekonomik ve lezzetli Bisküvi pastası tarifi..

BİSKÜVİ PASTASI TARİFİ

Malzemeler

3 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı toz şeker

6 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

3 paket petibör bisküvi

Yapılış