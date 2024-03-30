Lezzetli ve pratik: Etimek tatlısı tarifi

Yayınlanma: 30.03.2024 - 12:35

Güncelleme: 30.03.2024 - 12:35

Kat kat, çok nefis bir lezzet olan ve tatlı tarifleri arasında çok ayrı bir yerde bulunan etimek tatlısını, tarifinde yer alan malzemelerle pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte, evinizde pratik bir şekilde yapabileceğiniz etimek tatlısı tarifi...



ETİMEK TATLISI TARİFİ

Malzemeler

12 dilim tuzsuz etimek

Şerbeti için:

1,5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Muhallebisi için:

2,5 su bardağı süt

4 yemek kaşığı toz şeker

3,5 silme yemek kaşığı un

1/2 yemek kaşığı mısır nişastası

1/2 paket vanilya

1/2 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

1 paket toz krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

2 adet çilek

1 tatlı kaşığı toz Antep fıstığı

Yapılış