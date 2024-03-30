Lezzetli ve pratik: Etimek tatlısı tarifi
İftar sofralarında alternatif lezzetler arayan yurttaşlar sosyal medyada birçok tarifi deniyor. Güzel bir yemeğin ardından en iyi olacak şey hafif ve pratik bir tatlıdır. İşte, aradığınız o pratik ve lezzetli tatlı etmek tarifi...
Kat kat, çok nefis bir lezzet olan ve tatlı tarifleri arasında çok ayrı bir yerde bulunan etimek tatlısını, tarifinde yer alan malzemelerle pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İşte, evinizde pratik bir şekilde yapabileceğiniz etimek tatlısı tarifi...
ETİMEK TATLISI TARİFİ
Malzemeler
12 dilim tuzsuz etimek
Şerbeti için:
1,5 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
Muhallebisi için:
2,5 su bardağı süt
4 yemek kaşığı toz şeker
3,5 silme yemek kaşığı un
1/2 yemek kaşığı mısır nişastası
1/2 paket vanilya
1/2 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri için:
1 paket toz krem şanti
1 su bardağı soğuk süt
2 adet çilek
1 tatlı kaşığı toz Antep fıstığı
Yapılış
- Tatlının şerbeti için; toz şeker ve suyu küçük bir sos tenceresinde kaynatın. Şurup kıvamını alan şerbeti, oda sıcaklığında ılınması için bekletin.
- Bir tencereye unu ve nişastayı ekleyin. Ardından şekeri ilave edin. Sütü de ekleyin ve kısık ateşte koyulaşana kadar pişirin.
- Tereyağı ve vanilyayı da ekleyip çırpın ve kenara alın.
- Toz krem şantiyi, süt ile çırpın.
- Etimeklerin önce bir katını tepsiye dizin ve şerbetin yarısı ile ıslatın, ardından diğer katını üzerine dizin ve kalan şerbet ile ıslatın.
- Islanmış etimeklerin üzerine muhallebiyi dökün ve yayın. Sonrasında buzdolabına alın ve yarım saat dinlendirin.
- Dolaptan çıkardığınız muhallebinin üzerine krem şantiyi yayın ve buzdolabına yerleştirip 3-4 saat dinlendirin.
- Etimek tatlısı hazır. Dinlenen etimek tatlısını Antep fıstığı tozu ve çilek ile servis edin.
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