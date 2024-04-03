Bayat pidelerinizi enfes bir lezzete dönüştürün: Pratik tarifiyle bayat pide tatlısı...

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2024 Çarşamba, 17:59
Bayat pidelerinizi enfes bir lezzete dönüştürün: Pratik tarifiyle bayat pide tatlısı...

Ramazan ayında israfı önlemek ve bayat ekmekleri değerlendirmek için harika bir tatlı tarifi vardır. Bu pratik ve kolay tarif, damakları şenlendirirken aynı zamanda israfı da önler. Oldukça hafif bir lezzet sunar. Bayat pide ekmeklerinizi değerlendirerek israfı önleyecek bu tarif, eski ekmeklere yeni bir hayat vermenin keyfini sunuyor. Yaratıcı ve pratik bir yaklaşımla, yeni bir lezzet deneyimine hazır olun!

Bayat pidelerinizi enfes bir lezzete dönüştürün: Pratik tarifiyle bayat pide tatlısı...

Kalmış pidelerden sadece yemek değil, aynı zamanda nefis tatlılar da hazırlayabilirsiniz. Hazırlaması pratik, sunumu şık ve tadı gerçekten eşsiz olan bayat pide tatlısı, tadına doyulmaz bir alternatif sunuyor. Bu tarif, alışkanlık yapacak lezzetlere bir adım daha yaklaşmanızı sağlayabilir. Peki, bayat pidelerinizi nasıl enfes bir tatlıya dönüştürebilirsiniz? İşte pratik tarifiyle bayat pide tatlısı...

Bayat pidelerinizi enfes bir lezzete dönüştürün: Pratik tarifiyle bayat pide tatlısı...

BAYAT PİDE TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

2 adet ramazan pidesi (bayatlamış)

100 gram kaymak

3 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

3 damla limon suyu

1 tatlı kaşığı toz Antep fıstığı

Bayat pidelerinizi enfes bir lezzete dönüştürün: Pratik tarifiyle bayat pide tatlısı...

BAYAT PİDE TATLISI YAPILIŞI

Şerbeti için, bir tencereye su ve toz şekeri alın. 

Ocağın altını açın ve şeker eriyip kaynamaya başladıktan sonra limon suyunu da ilave edin. 

5 dakika daha kaynatın ve altını kapatın.

Pideleri tezgaha alın. 

Yuvarlak bir kesme kalıbıyla yuvarlak yuvarlak kesin ve kenarları yüksek bir tepsiye dizin.

Tereyağını eritin ve sıcak tereyağını pidelerin üstüne gezdirin.

Ardından hemen sıcak şerbeti üstlerine gezdirin ve soğuyup, şerbeti çekmeleri için bir kenara alın.

Pideler şerbeti çektiğinde, servis tabağına bir yuvarlağı alın.

Üstüne bir tepeleme tatlı kaşığı kaymak koyun. 

Üstüne bir yuvarlak pide daha koyun ve üstüne tekrar kaymak koyun.

Antep fıstığı ile süsleyip servis edin.

Afiyet olsun!

bayat pide tatlısı bayat pide tatlısı tarifi pide Ramazan pidesi ramazan Ramazan ayı iftar pratik tarif pratik tarifler pratik tatlı tarifi tarif Tatlı tarifi

En Çok Okunan Haberler