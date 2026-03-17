El açması zahmetine girmeden: Sırrı sosunda saklı sirkeli çıtır börek tarifi...

Günlerce beklese bile o nefis çıtırlığını asla kaybetmeyen, dışı pul pul dökülen, içi ise yumuşacık kalan bir börek tarifi... Bayram sabahının o telaşlı ama neşeli atmosferinde hiç yormayacak bu "Sirkeli Çıtır Börek", tepsi tepsi yapılsa da anında tükenecek.

MALZEMELER

Temel Malzeme:

5 adet taze günlük yufka

Çıtırlığın Sırrı (Mucizevi Sos) İçin:

1 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı dolusu eritilmiş tereyağı

3 yemek kaşığı sirke (Üzüm veya elma fark etmez, kokusu pişerken tamamen uçar)

3 yemek kaşığı tepeleme un

İç Harcı İçin (Klasik Peynirli):

400 gram ezilmiş beyaz peynir veya lor peyniri

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

(Dilerseniz kavrulmuş kıymalı-soğanlı veya patatesli harç da kullanabilirsiniz)

Üzeri İçin:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı sıvı yağ (Yumurtanın daha parlak olması için)

Çörek otu ve susam

ADIM ADIM TARİF

Derin bir kaseye sıvı yağı, ılıtılmış eritilmiş tereyağını, sirkeyi ve unu alın. Tel bir çırpıcı yardımıyla un topakları tamamen kaybolup, sos hafif koyu (boza) bir kıvam alana kadar pürüzsüzce çırpın. Bütün sihir bu sosta gizli!

İlk yufkayı geniş bir tezgaha serin. Hazırladığınız sirkeli sostan 3-4 yemek kaşığı kadar yufkanın üzerine dökün ve bir fırça yardımıyla yufkanın kuru hiçbir yeri kalmayacak şekilde her tarafına eşit olarak sürün.

İkinci yufkayı da soslu ilk yufkanın tam üzerine serin. Aynı şekilde ikinci yufkanın üzerini de hazırladığınız bu mucizevi sosla bolca yağlayın.

Üst üste olan bu iki soslu yufkayı, bir bıçak veya rulet yardımıyla önce artı (+) şeklinde dörde, ardından her bir çeyrek dilimi de üçe bölerek toplamda 12 adet büyük üçgen (sigara böreği kesimi) elde edin.

Kestiğiniz üçgenlerin geniş kısımlarına hazırladığınız peynirli-maydanozlu iç harçtan cömertçe yerleştirin. Yufkaların kenarlarını çok hafifçe içe kıvırarak (harç taşmasın diye) rulo şeklinde, ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekilde sarın.

Kalan 3 yufkanın ilk ikisini aynı şekilde hazırlayın. Son kalan tek yufkayı ise ortadan ikiye katlayıp (D şeklinde) arasına sos sürerek aynı mantıkla kesip sarabilirsiniz.

Hazırladığınız börekleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine, aralarında hafif boşluk kalacak şekilde dizin. Kalan sosunuz varsa böreklerin üzerine hafifçe sürebilirsiniz. En son yumurta sarısı ve sıvı yağ karışımını fırçayla sürüp, susam ve çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece alt-üst ayar fırında, böreklerin altı ve üstü nar gibi kızarıp dışı pul pul kabarana kadar (yaklaşık 35-40 dakika) pişirin. Fırından yükselen o nefis koku bayram sabahınızı şenlendirecek. İlk sıcağı geçtikten sonra çıtır çıtır servis yapın.