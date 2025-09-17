Elmalı kurabiye tarifi... Mis gibi kokusu ile tam kıvamında elmalı turta!

Mis gibi tarçın kokusu, yumuşacık hamuru ve içinden taşan elma harcıyla elmalı kurabiye, çay saatlerinin vazgeçilmez tatlarından biridir. Hem pratik hem de lezzetli olan bu kurabiyeler, evde hazırlayabileceğiniz en güzel ikramlardan biri. İşte adım adım elmalı kurabiye tarifi...

MALZEMELER

Hamur için

125 g tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Aldığı kadar un (yaklaşık 3-3,5 su bardağı)

İç Harcı için

3 adet orta boy elma (rendelenmiş)

4 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

İsteğe göre 1 avuç dövülmüş ceviz

HAZIRLANIŞI

Rendelenmiş elmaları tavaya alın, şeker ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Ocaktan almadan önce tarçını ve cevizi ekleyip karıştırın, soğumaya bırakın.

Yoğurma kabına tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, pudra şekeri, vanilin ve kabartma tozunu alın.

Kontrollü şekilde un ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru bezelere ayırıp merdane ile açın.

Üçgen dilimler şeklinde kesin, her parçanın geniş kısmına elmalı harç koyun ve rulo yaparak sarın.

Kurabiyeleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında hafif pembeleşene kadar (yaklaşık 20 dakika) pişirin.

Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis edin.