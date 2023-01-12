En çok merak edilen lavantalı tatlı tarifleri

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 12:39

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 12:39

Lavanta, Akdeniz kökenli bitki türü, çalı görünümlü, toplu başak biçiminde mavi, morumsu ya da kırmızı çiçekler açan bir bitki. Isparta’nın Kuyucak Köyü'nde Türkiye’deki lavanta üretimininin yüzde 90’nı sağlanıyor.

Lavanta en geniş kullanım alanı kozmetik sektörü. Bugünlerde ise; Türkiye’de ve dünyada lavanta mutfağından söz etmek mümkün. Lavanta tatları şimdilerde ünlü şeflerin lüks menülerinde özel lezzet olarak yer alıyor. Malzemeler arasına kurutulmuş lavanta çiçeği katılabiliyor, ya da sadece lavanta aromasıyla tatlanmış, veya süslenmiş olabiliyorlar.

Lavantanın en geniş kullanım alanını tatlılar ve içecekler. Nedeni aromasının en fazla tatlılara, içeceklere yakışması. Lavantalı dondurma, muhallebi, puding, panna cotta, kurabiyeler ve kekler, içerisine lavanta katılmış reçeller ve jöleler, lavanta aromalı çikolata ve makaronlar en çok tüketilen lavantalı lezzetler arasında. İçeceklerlede ise; lavanta çayı, lavanta şurubu ve lavantalı limonata ilk akla gelenlerden.

Hala lavantalı bir lezzet ile tanışmadıysanız, işte en sevilen lavantalı tarifler...

LAVANTALI CUPCAKE

Malzemeler

Keki için

3 adet yumurta

1su bardağı toz şeker

4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Lavantalı krema için

1 su bardağı tereyağı

4 su bardağı pudra şekeri

2-3 yemek kaşığı süt

1 paket vanilya

1 çay kaşığı lavanta özü

Çok az mor renkli gıda boyası

1/2 çay kaşığı kurutulmuş lavanta

Yapılışı

Keki için, büyük bir karıştırma kabında, yumurta ve şekeri çırpın.

Ardından eritilmiş tereyağı sıvı yağ ve süt ilave ederek çırpma işlemine devam edin.

Üzerine un, vanilya ve kabartma tozu ilave edin. Spatula yardımıyla güzelce karıştırın.

Hazırladığınız harcı yağlanmış kalıplara paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika kadar pişirin.

Kreması için, tereyağını derin bir kaba aktarın ve pudra şekerinin yarısını üzerine ilave ederek,

mikserin orta hızıyla pürüzsüz olana dek çırpın.

Üzerine 2-3 yemek kaşığı süt, vanilya, lavanta özü, kurutulmuş lavanta ve gıda boyasını ilave

edin. Kalan pudra şekerini de ekleyin ve pürüzsüz olana kadar çırpın. Gerekirse süt ekleyin.

Fırından çıkarıp soğuttuğunuz cupcake’lerin üzerine hazırladığınız kremayı sıkın. Üzerlerine bir

tutam kurutulmuş lavanta serperek servis yapın. Afiyet olsun.

LAVANTALI KURABİYE

Malzemeler

200 gram tereyağı

Yarım su bardağı pudra şekeri

2 adet yumurta

2.5 su bardağı un

1paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı lavanta tohumu

1 tatlı kaşığı kadar limon kabuğu

Yapılışı

Kokusu çıksın diye lavanta tohumlarını yağsız bir tavada kısık ateşte kavurun.

Tereyağını ve şekeri çırpın.

Yumurtayı ekleyip çırpmaya devam edin.

Kavurduğunuz lavanta tohumlarını bir bıçak yardımıyla mümkün olduğunca küçültün.

Limon kabuğu rendesi ve lavanta tohumlarını ekleyip karıştırın.

Kabartma tozu ve unuda ilave edin.

Kurabiye hamurunu streç filme sarıp 30 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.

Kurabiye hamurunu buzdolabından çıkarmadan 5-10 dakika önce fırını 180 derecede ısıtın.

Fırın tepsisine pişirme kâğıdı serin ve kurabiye hamurundan istediğiniz büyüklükte ya da kalıplarda şekil verip, önceden ısıttığınız fırında 15 dakika pişirin.

Fırından çıkarınca 10 dakika kadar hiç dokunmadan soğumaya bırakın. Afiyet olsun.

LAVANTALI PUDİNG

Malzemeler

2 lt süt

2 su bardağı şeker

1su bardağı pirinç unu

100 gr beyaz çikolata

1 küçük kutu krema

1 yemek kaşığı lavanta tohumu

Yapılışı

Süt, krema, pirinç unu ve şekeri derin bir tencereye alıp iyice karıştırın. Lavanta tohumlarını temiz ve küçük bir tülbent ile bohça yaparak tencerenin içine atın.

Orta ateşte, puding kıvamı alıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirin. Piştikten sonra lavantaları içinden alın. Pişen muhallebiyi pürüzsüz bir kıvam alması için blendır’la çırpın. Dinlendirdiğiniz muhallebinin içine küçük parçalara böldüğünüz beyaz çikolatayı ekleyin. Orta-hızlı devirde 5-6 dakika daha çırpın.

Muhallebiyi servis kaselerine alın ve soğuk olarak servis yapın.

LAVANTANIN FAYDALARI NELERDİR?

Lavanta ile elde edilen çayın, üst solunum yollarında meydana gelen iltihaplanmaların, vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Yutma zorluğu ve boğaz şişkinliği olan kişilerinde çay ile iyi hissetmeleri mümkün oluyor.

Sivilceler, astım, bronşit, saç dökülmeleri, sinir hastalıkları, bazı cilt hastalıkları, akciğer hastalıkları, romatizma, öksürük ve baş dönmesine karşı kullanılan ilaçların bileşiminde de yer alan lavanta bitkisi bahsedilen hastalıkların bitkisel olarak tedavisinde kullanılabiliyor.

Uyku problemleri yaşayanların lavanta yağını boyun ve bilek bölgelerine sürülmesi, uyku sorunlarını çözmede yardımcı olabiliyor. Aynı zamanda depresyon ve anksiyeteye karşı sakinleştirici bir etkisi bulunuyor.

Lavanta, kozmetik alanında özellikle alerjik ciltler için doğal bir yöntem olarak kullanılıyor.